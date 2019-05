Admira a Manny y quiere ser parte del rescate de los Marlins. Conoce a este otro Ramírez de Miami

¿Será Harold Ramírez parte de la solución de Miami? El colombiano Harold Ramírez fue subido por los Marlins de Miami para mejorar la ofensiva mala del club. Veremos si puede ayudar levantar este desastre. Up Next × SHARE COPY LINK El colombiano Harold Ramírez fue subido por los Marlins de Miami para mejorar la ofensiva mala del club. Veremos si puede ayudar levantar este desastre.

Harold Ramírez supo hace unos días lo que era llorar de alegría. El colombiano fue llamdo a formar parte del equipo superior de los Marlins para ver si puede levantar una ofensiva anémica que mantiene al club con el peor récord de las Mayores.





Su sola llegada significa algo histórico, pues Miami se convirtió en la primera franquicia con tres peloteros colombianos en el nivel de Grandes Ligas junto con Jorge Alfaro y Tayron Guerrero, además de ser el número seis en la historia del club con Edgar Rentería y los hermanos Jonathan y Donovan y Solano.

Ramírez descosió la pelota en las Menores y ahora entiende que su permanencia aquí dependerá de la solvencia de su bate, pero al manos ya nadie podrá escamotearle este recuerdo de haber pisado un diamante en la mejor pelota del mundo.

¿Te desesperaste en las Menores?

“Es algo que no puedo controlar, estar en las Menores, hacer mi trabajo y ver que no me subían, pero gracias a Dios se me dijo la oportunidad y aquí estoy y ahora a seguir trabjando fuerte para mantenerme en este nivel’’.

¿Cómo fue ese momento en que te dijeron del ascenso?

“Fue algo increible. Sinceramente, me quedé sin palabras. Yo iba saliendo para el juego y el manager me idjo, ‘Harold, no estás jugando hoy’. Se me hizo extraño. Entré al clubhouse, después entraron el resto de los jugadores e hicieron una reunión y ahí me lo dijeron. Todos celebraron conmigo’’.

¿Qué pasó por tu mente en ese instante?

“Me arrodillé y le di gracias a Dios. Lloré también, y cuando llamé a mi mamá para decirle, casi le da algo’’.

¿Qué esperas aportar a los Marlins?

“Voy a hacer mi trabajo, el mismo que vengo haciendo, aportar mi granito de arena, correr fuerte, tocar la bola. Lo importante es hacer carrera y con eso vamos a empezar a ganar’’.

¿Recuerdas tus comienzos en el béisbol?

“Eso fue como a los tres años. Siempre viví al frente de un campo de sóftbol en Santa Rita, Cartagena. Mis padres jugaban sóftbol y me iba con ellos. Así me entró el gusto por el béisbol. Desde chico puse buenos numeritos, un día me llevaron a Dominicana, luego a México, donde me hicieron los tryouts y finalmente firmé’’.

¿Cómo fue la vida en las Menores?

“Tuve la suerte de tener compañeros que hablaban inglés perfecto y me ayudaron. A veces se burlaban de uno por los problemas del idioma, pero gracias a Dios no tuve muchos problemas y las cosas se fueron dando, y uno iba mejorando’’.

¿Quién era tu pelotero favorito?

“Manny Ramírez’’.

¿Cómo valoras tu estancia invernal en Venezuela?

“Venezuela me ayudó mucho a mantener el ritmo, la pelota Caribe que uno la necesita siempre. Me sentí feliz por el logro de ser campeón de bateo. Gracias a eso pude firmar con los Marlins. Si se me da la oportunidad volveré a estar allá, porque me sentí cómodo, querido por la fanaticada’’.

¿Qué quisieras lograr en las Mayores?

“Quiero ser un ejemplo para mi hijo de dos años, que los muchachos digan que quieren ser como yo, una persona que a pesar de los altos y bajos se ha mantenido luchando y pudo llegar a Grandes Ligas’’.

Haces historia al convocar a tres colombianos por primera vez en el equipo.

“Eso es algo importante para nosotros personalmente, pero también para Colombia que está creciendo en el béisbol. Esperamos que vengan más peloteros de Grandes Ligas para Colombia’’.

La Colombia del próximo Clásico Mundial puede pelear de tú a tú.

“El Clásico pasado nos tocó un grupo suerte, pero no nos asustamos. Ahora trataremos de superar eso’’.