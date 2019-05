Del banquillo de la espera a la felicidad constante. Este Yandy es feliz con sus Díaz en el terreno

Yandy Díaz comienza a notarse en Tampa Bay Se trataba de tiempo de juego y de tiempo de experiencia, de ese justo tiempo humano dondo se combinan el talento y la oportunidad, el lugar y el momento. Y ese tiempo parece haber llegado para Yandy Díaz. Up Next × SHARE COPY LINK Se trataba de tiempo de juego y de tiempo de experiencia, de ese justo tiempo humano dondo se combinan el talento y la oportunidad, el lugar y el momento. Y ese tiempo parece haber llegado para Yandy Díaz.

Yandy Díaz en el rostro mismo de la felicidad. Más fuerte que nunca, el cubano ha sido fuente de poder y estabilidad dentro de Tampa Bay, que le ha dado la oportunidad que poca y escasa encontró en Cleveland.

El chico de Las Villas acumula nueve cuadrangulares y 22 remolcadas en lo que promete ser, si ya no es, la temporada que lo lanzará a un nivel superior y asegurará su permanencia en Grandes Ligas.

Díaz sabía que solo necesitaba tiempo y confianza, que el poder estaba en sus brazos y el deseo en su mente. Los Rays han depositado la responsabilida en el tercera base y este no los ha hecho quedar mal.

¿Qué se siente saber que puedes jugar todos los días?

“En este equipo me siento muy bien. Todos los días salgo a hacer las cosas bien y a mejorar en lo posible para ayudar a este equipo. Es un sentimiento muy agradable al ver que estás en la alineación’’.

Solo un jonrón antes de llegar a Tampa Bay, y ahora ya nueve…

“Estaban las fuerzas y el swing, solo me faltaban unas cositas que he puesto en práctica y que he descubierto en los entrenamientos. Eso ha hecho que los jonrones hayan salido’’.

Tienes nueve, al igual que Soler y Moncada, Pito 10, Puig siete…

“El poder cubano está duro. Todos somos bateadores de fuerza y con el favor de Dios podemos llegar a 30 jonrones cada uno, por el sacrificio que estamos haciendo’’.

Desde el punto de vista mental, ¿cómo asumes la titularidad?

“Con mucha felicidad. Eso era lo que yo quería, jugar todos los días, que me dieran la oportunidad continuada para demostrar lo que podía hacer. Tampa Bay me ha dado esta oportunidad y quiero aprovecharla’’.

Ya los Rays ganaron 90 juegos en el 2018, y ahora van de líderes.

“Desde que llegamos al spring training vimos un equipo que no le importaban los nombres de otros, sino que se enfoca en jugar bien y duro todos los días en el terreno’’.

¿Podrán mantener ese ritmo hasta octubre?

“Siempre hay sus altas y bajas, pero la mente de nosotros es ganar todos los días, sin preocuparnos por otras cosas. Tratamos de que solo cuente el juego y eso es parte de la clave del éxito’’.

¿Cuánto ha cambiado tu vida, ahora que te has establecido?

“Mucho. El hecho de jugar todos los días influye de manera positiva en el resto de todo lo que hago, con más felicidad, sabiendo que todo está delante de mí para hacerlo, que depende de mí. Quiero terminar bien este 2019 y quisiera llegar a los playoffs’’.

¿Crees que ha llegado el premio de tanto sacrificio?

“Creo que sí, las cosas están saliendo bien y espero seguir así hasta que Dios me diga que pare.