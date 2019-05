Gran prospecto cubano del pitcheo llega a acuerdo con los Azulejos de Toronto

Yosbel Zulueta, uno de los lanzadores de mayor proyección de Cuba en la República Dominicana, acaba de llegar a un acuerdo con los Azulejos de Toronto.

Yosbel Zulueta, uno de los lanzadores de mayor proyección de Cuba en la República Dominicana, acaba de llegar a un acuerdo con los Azulejos de Toronto, cuando queda poco más de un mes para que termine el actual período de firmas internacionales.

Aunque se desconocen los términos del pacto, se estima que superaría el millón de dólares, quizá como parte del dinero que los canadienses habrían recibido del canje de Kendrys Morales a los Atléticos de Oakland.

Zulueta impresionó a los evaluadores de Toronto por su recta que llega a tocar las 98 millas por hora y su vasto repertorio de lanzamientos rompientes, muy avanzado para sus 20 años de edad.

Jugador de los conjuntos de Villa Clara, Zulueta presentaba una efectividad de 1.96 en su última Serie Nacional con los Leopardos y había formado parte del equipo nacional Sub-23 de la isla.

“Este chico tiene Grandes Ligas escrito por todas partes, especialmente en el brazo derecho’’, comentó una persona de la industria del béisbol que acudió a varios de su showcases. “Este es de los que va a llegar. Olvídate de lo que hizo en Cuba, sino lo que mejoró en Dominicana. Es poder más control. El paquete completo’’.





Antes de salir de Cuba, Zulueta estaba en la mira de varios clubes de la pelota japonesa, especialmente los Halcones de Softbank, que siguieron atentamente su desarrollo.

En su última presentación ante los scout en abril, Zulueta volvió a reafirmar sus tremendas condicones y sabía que era cuestión de tiempo antes de que alcanzara un pacto con alguno de los clubes en las Mayores.

“Muchas veces se habla y se escribe mucho de algún prospecto, y este no cumple las expectativas’’, agregó la fuente. “En el caso de Zulueta, como dicen en inglés: is the real deal’’.