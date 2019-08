Candelita echa fuego Rojo con el madero. El cubano vive un momento dorado con Cincinnati

Rompió unas cuantas marcar personales y antes de que finalice el 2019 habrá de quebrarlas todas, José Iglesias está irreconocible a la ofensiva. Candelita está sacando chispas con el madero y los Rojos contemplan el mejor momento de la carrera del pelotero cubano.

¿Quién lo diría? El jugador que llegó con una simple invitación a la primavera y sin garantías de trabajo, se ha apoderado del campocorto de Cincinnati y muchos verían con buenos ojos una extensión de contrato para evitar que se vaya a otra geografía en la agencia libre.

Ya se sabía que Iglesias era un prodigio defensivo, un digno seguidor de una estirpe cubana de torpederos excelentes, pero basta repasar sus números ofensivos para percibir el grado de madurez, especialmente ese OPS de .749. Candelita está que echa fuego Rojo.

¿Esperabas un año tan sólido a la ofensiva?

“Me siento bien. Me siento muy cómodo con el grupo, con el equipo. Ese ha sido un factor muy importante, no solo para mí sino para cualquier pelotero, sentirse cómodo donde te encuentras. Todavía esta temporada no ha acabado y seguimos trabajando duro’‘.

Vas rumbo a los 10 jonrones, ¿de dónde salió el poder?

“Compitiendo. El equipo compite día a día y eso saca lo mejor de mí. Eso ha quedado en el terreno y estoy muy contento, pero todo ha sido a base de entrenamiento fuerte, día a día’‘.

Llegaste a la primavera sin trabajo y ahora eres titulad indiscutido.

“Fue algo difícil, muy difícil cuando te encuentras en una situación que debe ser lo mejor de tu carrera, con 28 años, pero no me amilané, usé todo como un reto y salí a competir. Tuve la oportunidad de jugar y gracias a Dios lo he hecho bien’‘.

Has dicho que te gustaría quedarte en Cincinnati, ¿sientes que es tu hogar?

“Sí, por el equipo, los muchachos. Aquí hay un muy buen grupo. Estamos un una tremenda División donde te enfrentas a grandes equipos como Milwaukee, los Cachorros, San Luis, Pittsburgh. Me gusta el béisbol que se juega aquí. Hay mucha competencia y eso saca lo mejor de uno. Me ayuda a mí’‘.

Con respeto a otros equipos donde estuviste, aquí puedes ir por más.

“La razón por la cual tu juegas este deporte es para competir. Si no, ¿cuál es el sentido? Así que sentimos que podemos lograr cosas importantes y colocar al equipo en una buena posición’‘.

Estas en tu octavo año de Grandes Ligas.

“Eso es una bendición. El tiempo ha pasado bien rápido, pero he tratado de disfrutarlo día a día. Me siento muy orgulloso y bendecido del lugar y el momento en que me encuentro’‘.