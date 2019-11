Prospecto cubano llega a Costa Rica con la meta de firmar un pacto de Grandes Ligas

Gustavo Domínguez no sabe cómo, pero apenas tuvo contacto con Francisco Martínez, varios equipos de Grandes Ligas le llamaron interesados en el prospecto cubano que acaba de llegar a Costa Rica para iniciar el proceso de la agencia libre con la meta de firmar un contrato con un club de Grandes Ligas.

Martínez, un chico de apenas 21 años, salió de la isla rumbo a Guyana donde se mantuvo un mes hasta que pudo llegar a la nación centroamericana para establecer su base de preparación rumbo su primer showcase público en algún momento a fines de noviembre.

“Este muchacho me ha impresionado y por la experiencia que tengo en tanto tiempo de trabajar con peloteros, creo que posee las cinco herramientas y alto techo para progresar’‘, expresó Domínguez, quien funge como consejero de Martínez. “Tiene muchos deseos de trabajar y sabe lo que está en juego por su futuro’‘.

Nacido en Santiago de Cuba, Martínez -batea y tira a la zurda- integró selecciones nacionales en las categorías Sub 15 y Sub 18, participó en los torneos Sub 23 y de manera esporádica era ascendido al equipo principal de su provincia en la Serie Nacional.

Pero dentro de él habitaba un malestar por la manera en que las autoridades deportivas cubanas manejaron el tema de las famosas listas que debían ser entregadas a las Grandes Ligas para la contratación de talento antillano.

El muchacho caía dentro de la definición de “amateur’‘ por tener menos de 25 años y no contar con seis Series Nacionales de experiencia, pero le molestó no ver su nombre entre los elegidos ni el de algunos peloteros, incluso, por encima de él en términos de desarrollo y edad.

“Evidentemente, el pensó que había algún tipo de manipulación a la hora de confeccionar esta lista y eso no le agradó mucho’‘, agregó Domínguez. “Luego se cayó el proyectado pacto por completo y entonces tomó la decisión de salir a buscar un mejor futuro sin esparar por nada ni nadie’‘.

Con una estatura de cinco pies y 10 pulgadas, Martínez batea para contacto y no está exento de poder, corre con velocidad superior al promedio y sobresale en el jardín central por al enorme terreno que cubre y su buena lectura de rectas para capturar batazos.

En el showcase de noviembre también estará presente el lanzador Brander Guevara, un muchacho de 16 años, también afincado en Costa Rica bajo la guía de Domínguez, quien espera verlo firmado antes de que finalice el 2019.

Nacido en Artemisa, Guevara comenzó a llamar la atención desde las categorías infantiles, pero fue en Mundial Sub-15 del 2018, cuando sonó con fuerza al convertirse en el mejor lanzador de Cuba en ese torneo.

En 10.2 entradas ponchó a 10 bateadores con un triunfo sobre Holanda y después de esa actuación todo quedó listo para que el muchacho intentara probar fortuna en un béisbol más exigente que el de las Series Nacionales.

Mucho de lo que puedan recibir Guevara y Martínez dependerá de las maniobras financieras de los clubes que, en su mayoría, han gastado ya fuertes sumas en el talento internacional desde que abriera el período oficial de firmas el 2 de julio.