Pelotero cubano acepta oferta calificada de $17.8 millones y cumple deseo de quedarse en Chicago

Los Marlins tenían a José Abreu en su lista de deseos para este invierno. Ya lo pueden borrar, porque el cubano se mantiene fiel al suyo de permanecer con los Medias Blancas y por el momento aceptó la oferta calificada de $17.8 millones, aunque se rumora de una posible extensión de tres temporadas que lo mantendrá en Chicago hasta el 2022.

El inicialista tenía hasta este jueves a las 4:00 PM para aceptar la oferta calificada del club, pero se estima que un nuevo pacto le pagaría entre $40 a $45 millones, más incentivos, de acuerdo con reportes de la prensa que cubre al equipo de Grandes Ligas.

De no llegar a un contrato con los Medias Blancas, Abreu se convertiría en agente libre al finalizar la temporada del 2020. De haber rechazado la oferta, cualquier equipo interesado en firmarlo tendría que haber entregado una futura elección en el Draft, algo que a veces complica el mercado, como bien lo demostraron los casos de Dallas Keuchel y Craig Kimbrel, los cuales no firmaron hasta junio.

De esta manera y por el momento se cumple lo que buscaba Abreu: quedarse con la única organización que ha conocido desde que debutara en Grandes Ligas, tras una tremenda carrera en su país de nacimiento, donde vistiera los uniformes de la selección nacional y Cienfuegos.

“Si el equipo no me firma, me voy a firmar yo mismo con ellos aquí’’, comentó Abreu el 19 de agosto, cuando los reporteros que cubren la novena le preguntaron sobre sus planes futuros, pero lo cierto es que nada estaba escrito en piedra y menos cuando se trata del aspecto del negocio en las Mayores.

Pito, como se le conoce popularmente, lideró la Liga Americana en remolcadas con 123 y se convirtió en el segundo patiblanco en la historia que conquista un título en ese departamento desde que Dick Allen impulsara 113 en 1972.

Abreu, quien ganó $16 millones la pasada temporada, redondeó una tremenda contienda con 33 cuadrangulares y 38 dobles, además de batear para promedio de .284 en 159 juegos, la mayor cantidad para un pelotero de Chicago en el 2019.

Y así como él no dudaba en expresar su preferencia por el regreso, el equipo también hacía profesión de amor. El 27 de septiembre el gerente general del club, Rick Hahn, comentó que “existe un fuerte deseo de ambas partes de encontrar una forma de mantener a José en un uniforme de los Medias Blancas más allá de este año’’.

Más allá de su producción ofensiva, Abreu posee otros valores dentro del clubhouse. El prometedor Eloy Jiménez lo considera un mentor, al igual que el también cubano Yoan Moncada. Se espera que sea una figura casi paternal para el mejor prospecto de las Menores en el 2019: Luis Robert Moirán.

Durante la reunión de gerentes generales que finalizó este jueves en Arizona, Mike Hill, presidente de operaciones de béisbol de los Marlins colocó al cubano entre los posibles agentes libres que la organización tenía en la mira por su durabilidad, ética de trabajo y atractivo para la comunidad latina del sur de la Florida.

Otros nombres que se mantienen en cartera son los de Nicholas Castellanos, Marcell Ozuna, Yasiel Puig, Howie Kendrick, Justin Smoak, Avisaíl García, Todd Frazier, Jason Castro y Jon Jay, pero Abreu ya no pertenece a este grupo.