De respetado pelotero a manager de Clase A, el imparable ascenso de un cubano en el mejor béisbol del mundo

El ascenso de Brayan Peña dentro de los Tigres alcanzó un nivel superior. El cubano acaba de ser anunciado como manager de los Whitcaps de West Michigan, el equipo de Clase A de Detroit.

El ascenso de Brayan Peña dentro de los Tigres alcanzó un nivel superior. El cubano acaba de ser anunciado como manager de los Whitcaps de West Michigan, el equipo de Clase A de Detroit, sustituyendo a Lance Parris, quien ahora se encamina al equipo principal.

Favorito de los fanáticos, amigo de los peloteros y respetado por los clubes en 12 temporadas de Mayores, Peña fue acumulando las herramientas que le permitieron transitar de la receptoría al dugout, del juego activo a la dirección, de ser objeto de un manager a manager mismo. Cuando su cuerpo no pudo más, su mente se abrió paso.

Ya demostró su valía para la franquicia, cuando los Tigres de la Liga de la Costa del Golfo de la Clasde de Novatos terminaron campeones en su debut como piloto en el 2018, de modo que el horizonte de quien fuera enmascarado en las Mayores no ha hecho otra cosa que crecer, cuando lo mejor está por venir.

¿Qué significa para ti este ascenso?

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

“Es un paso tremendo en mi carrera, con muy poco tiempo de manager, pero los Tigres me han premiado con una gran oportunidad. Es una bendición poder representar a los latinos y a los cubanos para poder seguir abriendo puertas a nuevas generaciones’‘.

¿Cómo ha sido el aprendizaje en un puesto tan difícil?

“He estado pendiente de los estudios analíticos que es algo cada vez más importante en el béisbol. Aprender a leer y entender el significado de esos números que encapsulan el rendimiento de un pelotero, pero siempre sin dejar de traer la pasión de mis días de jugador’‘.

¿Qué aprecias de la llamada Vieja Escuela?

“Aprendí mucho de managers como Jim Leyland, Bobby Cox, Mike Mattheny, Ned Yost. De todos tomé algo, especialmente poner a mis jugadores en la mejor situación posible para que triunfen, que estén saludables y, sobre todo, manejar el bullpen. Para mí la clave de un manager es dirigir bien el pitcheo y el bullpen’‘.

¿Cuál es el reto mayor de ir a Clase A avanzada?

“Tengo que llenar unos zapatos bien grandes como los de Lance Parrish. Para mí fue un honor estar a su lado y aprender de él. Durante la primavera me le acerqué mucho. West Michigan es una afiliada que significa mucho para Detroit. Todas las noches hay entre seis y ocho mil fanáticos. Por otra parte, han puesto en mis manos el futuro de la organización’‘.

¿Cómo es tu relación con Al Avila, el gerente general de Detroit?

“Ha sido fundamental para mí. Desde el primer día me ha dado su apoyo incondicional y me ha dicho lo orgulloso que está de mi progreso. Los dos somos cubanos y eso resulta un gran vínculo. Mi objetivo no es decepcionarlo a él ni a la organización, que me ha dado confianza y ofrecido maestros como Dave Littlefield, nuestro vicepresidente de operaciones’‘.

¿Qué tipo de manager es Brayan Peña?

“Soy un manager realista, que dice las cosas como son, pero al mismo tiempo le doy todo mi apoyo al pelotero. Soy un manager con pasión, que respeta el juego y que busca cumplir metas. Quiero que mis peloteros sepan que se pueden lograr las cosas. Que yo pasé por el proceso en que ellos están, que pasé por la granja, que tuve que escapar para poder aspirar a algo mejor, que saqué mi familia de un lugar donde no había futuro. He pasado por muchos vagones del mismo tren’‘.

¿Sueñas con dirigir en Grandes Ligas?

“Para mí sería un placer inmenso, no niego que me gustaría. Pero ahora mismo me estoy preparando para mejorar cada día, para que esos prospectos confíen en mí, para que mis superiores sepan que estoy respetando lo que se predica como el futuro de la organización. No me supero para llegar a Grandes Ligas, sino por la experiencia personal. Todo será cuando Dios quiera’‘.