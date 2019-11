Un Astro con brillo propio, nada ni nadie podía quitarle el Novato del Año a este cubano

Ya sus colegas lo eligieron el Novato del Año, ahora lo hicieron los periodistas especializados. En el mismo día en que hace seis años José Fernández conquistara el galardón en el Viejo Circuito, Yordan Álvarez fue seleccionado como el mejor debutante en la Liga Americana.

Si el 23 de octubre un panel de 126 peloteros lo votaba como el Novato del Año en la encuesta de la prestigiosa revista The Sporting News, ahora la Asociación de Cronistas del Béisbol (BBWAA) lo consideraron de manera unánime con 30 votos de 30, como el más destacado entre todos aquellos que pisaron un terreno de Grandes Ligas durante la pasada contienda.

De esta manera, Álvarez es el quinto cubano en recibir este premio y el tercero en los últimos siete años junto con Tony Oliva (1964), José Canseco (1986), Fernández (2013) y José Abreu (2014).

“Me siento súper contento con este premio que comparto con mi familia, mis compañeros de equipo y mi organización’‘, exclamó Alvarez. “Sin ellos no hubiera logrado esto. Hicieron que me sintiera bien desde el primer día, como si llevara mucho tiemo en Grandes Ligas. También a las aficiones de Houston y Cuba, que siempre me apoyaron’‘.

Quizá el principio de este premio habría que trazarlo hasta el momento en que el relevista Josh Fields fue enviado a los Dodgers por el prospecto cubano que por aquel entonces mostraba sus 19 años y la timidez del principiante que llega a un mundo desconocido, muy diferente del que venía.

Cansado de despachar jonrones y descoser la pelota en las Menores, los Astros ascendieron a Álvarez el 9 de junio y desde ese momento el tunero encontró su espacio en el conjunto que eventualmente conquistaría el banderín de la Liga Americana para alcanzar la Serie Mundial.

Álvarez pegó 27 cuadrangulares e impulsó 78 carreras en apenas 87 encuentros, con una línea ofensiva de .313/.412/.655, y todo en 350 comparecencias a la caja de bateo. El cubano no perdió tiempo ni desperdició oportunidades y por eso finalizó con un fWAR de 3.8, el más alto para cualquier novato en su circuito.

“Salí de Cuba con la mente en alto y la meta de jugar Grandes Ligas’‘, comentó Alvarez en la cadena de teleivisión de MLB. “No sabía que iba a ser con los Astros, pero fue el equipo que me dio la oportunidad y estoy muy contento por eso’‘.

Como si fuera poco, se erigió en el primer latino en obtener el reconocimiento sin haber alcanzado 400 visitas al plato para unirse a Willie McCovey (Gigantes, 1959), Al Bumbry (Orioles, 1973), Bob Horner (Bravos, 1978), Ryan Howard (Filis, 2005), Bob Hamelin (Reales., 1994), Wil Myers (Rays, 2013) y Shohei Ohtani (Angelinos, 2018).

Su OPS de 1,067 es el mayor para cualquier novato en la Era Moderna del Béisbol y sin duda el impacto de su bate zurdo se hizo sentir de manera rotunda y poderosa dentro de la alineación de los Astros, pero lo que más atrajo a la oficina central del club fue la inteligencia y la disciplina del joven a la hora de enfrentar a los lanzadores y asumir todo lo que sucedía a su alrededor.

“El balance que trae, su reacción al éxito, su reacción al fracaso, la manera en que se ha mezclado con un equipo veterano son cosas impresionantes’’, comentó el manager AJ Hinch. “Creo que su preparación y su habilidad para entender todo en el mayor nivel de la mejor liga en el mundo es algo tremendo’’.

En la votación de The Sporting News, Álvarez recibió 93 primeros puestos en las 126 boletas contadas para superar al dominicano Eloy Jiménez, de los Medias Blancas de Chicago, y Bo Bichette, de los Azulejos de Toronto.

Ahora superó en las boletas de los cronistas de béisbol a Brandon Lowe, de los Rays de Tampa Bay, y John Means, de los Orioles de Baltimore, pero siempre se supo que este premio tenía nombre y apellido.

“Lo que más me impresionó de él es lo inteligente y calmado que es’’, apuntó el venezolano José Altuve. “Vino en situaciones de presión durante la temporada y siempre actuó normal. Se mostró como si llevara mucho tiempo aquí. Su mentalidad, todo es bueno en él. Nos encanta lo humilde que es y lo fuerte que trabaja. Eso es algo enorme para él’’.

Pete Alonso, la sensación ofensiva de los Mets en el 2019, ganó sin problemas el trofeo al mejor debutante en la Liga Nacional al imponer una marca de 53 cuadrangulares para un novato, además de sumar 120 impulsadas.