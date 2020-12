Tras la sorpresa del cambio, este pelotero cubano abraza nuevo horizonte en su carrera

Agradecido por un lado y esperanzado por otro, así se siente Raisel Iglesias tras ser centro de un cambio que le envía de Cincinnati a Anaheim. Después de siete contiendas con los Rojos, el cubano vestirá un nuevo uniforme por primera vez en su carrera de Grandes Ligas.

Los Angelinos de Los Angeles adquirieron al taponero de la Isla de Pinos a cambio del también lanzador Noé Ramírez, en un canje que fue anunciado por ambas organizaciones en sus redes sociales y que en principio tomó un poco de sorpresa al relevista.

“Yo estaba entrenando cuando me llamaron y me lo dijeron’’, reveló Iglesias. “Estoy muy agradecido con la organización de Cincinnati que me firmó, me dio la oportunidad de debutar y de hacer una trayectoria en las Mayores. Pero llegó la hora de enfrentar un nuevo capítulo’’.

Esta transacción se completará con un jugador a ser nombrado que enviarán los Angelinos a los Rojos, que buscan rebajar su nómina salarial y se ahorrarían alrededor de $8 millones al desprenderse de Iglesias, que ve de manera positiva un cambio de ambiente.

“Voy a estar bien, porque ese es un equipo con aspiraciones y deseos de competir’’, agregó Iglesias. “Desde hoy voy a estar trabajando para estudiar bien todo lo que sucede con el nuevo club y de qué manera puedo encajar mejor para ayudarlos a ganar la mayor cantidad de juegos posibles’’.

Otro elemento del canje es que reúne por segunda vez a José Iglesias con Raisel Iglesias, a la vez que fortalece el bullpen de los Angelinos, un lado débil que el gerente general Jerry Minasian se ha propuesto renovar para revivir una organización que posee el mejor pelotero del momento en Mike Trout.

Iglesias se desempeñó como el cerrador de los Rojos en las últimas cuatro campañas, con 100 salvados en 114 oportunidades durante ese periodo. Su efectividad de por vida es de 3.15, con un WHIP de 1.12. De por vida archiva foja de 18-32, con 106 juegos salvados y 10.5 ponches cada nueve entradas.

El derecho de 30 años es apenas uno de cinco relevistas en las Mayores con al menos 100 salvados en las últimas cuatro temporadas junto a Edwin Díaz, Kenley Jansen, Brad Hand y Alex Colomé y viene de una buena faena en una temporada abreviada por la pandemia al exhibir marca de 4-3, con 2.74 de efectividad .

“Sé que el 2021 será muy importante para mí y para mi futuro en el béisbol, pero voy a competir como siempre y a hacer las cosas de la mejor manera posible’’, indicó Iglesias. “Creo en los nuevos comienzos y no voy a desaprovechar este que se me presenta’’.

