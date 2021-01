Jugar aquí en Miami sería algo especial para seguir el camino de Liván Hernández y José Fernández

SANDRO BARGALLO durante el juego de las estrellas cubanas de beisbol celebrado el 2 de enero en Miami.

Después de los hermanos Mesa, a Miami llegó Sandro Bargallo. Todavía ese nombre no resuena mucho, porque el chico cubano se encuentra en los niveles bajos de la pelota profesional, pero sí continúa su desarrollo como es debido, quizá en un par de años todo sea diferente.

Bargallo, de 19 años, salió de Cuba en 2018 y tras un año en la República Dominicana, firmó con los Marlins por un bono de $200,000. Con una buena recta y una curva pronunciada, el muchacho entrena por estos días en Miami a las órdenes del entrenador Maels Rodríguez.

En el 2020 no pudo hacer mucho debido al impacto del coronavirus en el béisbol, pero esta temporada el lanzador zurdo espera recuperar el tiempo perdido y actuar en la mayor cantidad de partidos posibles. Todavía no queda claro el panorama de la pelota, pero él estará listo para lo que venga.

¿Cómo te llevo la temporada pasada con su pandemia?

“Fiue un año de altas y bajas por todo el tema del coronavirus, pero nos hemos mantenido trabajando fuerte, muy inspirados y con la misma motivación de siempre. Seguimos haciendo las cosas con muchos deseos para avanzar en nuestra meta’‘.

Sé que estás entrenando con Maels Rodríguez...

“Es algo muy bueno, que se siente de manera agradable, porque uno es cubano y ve a otro cubano tratando de ayudarte. Maels me está ayudando mucho por su experiencia, he mejorado el control y también me ha ayudado bastante en el orden personal’‘.

¿Qué esperas de este 2021?

“Espero que sea grande, pero lo más importante, si Dios quiere, es mantenerme saludable la mayor parte del tiempo posible, porque eso me va a permitir trabajar más y adquirir la fortaleza para seguir superando las metas que tengo en mi carrera profesional’‘.

Los coaches de los Marlins, ¿conversan contigo?

“Sí, ellos siempre están motivándonos. Nos dan muchos consejos para hacer mejores las prácticas. En realidad conversan mucho con uno para que no perdamos el enfoque y mantenernos concentrados en las tareas que nos ponen cada día’‘.

Liván Hernández, José Fernández, Despaigne, Tejera, Izquierdo, ¿te ves formando parte de ese grupo?

“Sería algo único, especial, de corazón. Estar aquí en Miami es como estar en Cuba y compartir con tus compatriotas. Al principio fue difícil adaptarme, pero he tenido buenas personas que siempre me han estado ayudando, dándome consejos y eso me ha mantenido inspirado’‘.

Pero en Miami no aprenderás mucho inglés...

“El inglés no lo hablo mucho, pero me muevo entre personas que sí lo hablan y me ayudan a comunicarme. Cada día aprendo palabras nuevas, ya sé pedir comida y ya comienzo a comunicarme con la gente en la calle. Poco a poco le iré ganando terreno al inglés’‘.

Cuando te firmaron los Marlins, ¿qué sentiste en ese momento?

“Fue algo único, de verdad. No esperaba firmar con ninguna organización. Siempre lo tuve como un sueño, pero el llamado de los Marlins me llegó como una sorpresa’‘.