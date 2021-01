Los Marlins nombran a Rocky Egusquiza como vicepresidenta de diversidad, equidad e inclusión

Los Miami Marlins nombran a Rocky Egusquiza como vicepresidenta de diversidad, equidad e inclusión Joseph Guzy/Miami Marlins

En momentos donde el pulso de la comunidad es más importante que nunca, los Miami Marlins acaban de dar un paso sólido al nombrar a Raquel “Rocky” Egusquiza como vicepresidenta de Diversidad, Equidad e Inclusión, un frente que siempre ha estado al frente de las motivaciones de la franquicia.

Durante toda su carrera, Egusquiza ha estado muy activa en la creación de un ambiente laboral diverso, a la vez de promover efuerzos multiculturales dentro y fuera de la organización, algo que será acentuado en el futuro gracias al apoyo del alto mando.

“Estamos orgullosos de haber cultivado en los Miami Marlins una de las más diversas oficinas centrales en los deportes profesionales’‘, expresó Derek Jeter, director ejecutivo de la franquicia. “Al definir este papel con Rocky al frente de estos esfuerzos, estamos reforzando nuestra prioridad en la organización para sobresalir en las áreas de diversidad, equidad e inclusión’‘.

Además de esta función, Egusquiza continuará su labor como directora ejecutiva de la Fundación de los Miami Marlins, trabajando de conjunto con Beth Elletson, vicepresidente de personal, para seguir creando una cultura diversa e inclusiva que sea de impacto entre los empleados, los jugadores y la comunidad.

Los peces confían en que la labor de Egusquiza expanda los principios de la organización más allá de los confines del parque de los Marlins y llegue a todos los relacionados con el equipo ya sea en la parte deportiva, comercial y social.

“Me siento honrada de continuar el compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión del grupo de propietarios y el liderazgo del equipo’‘, afirmó Egusquiza. “Es imperativo que tengamos un impacto considerable y aseguremos una cultura inclusiva en toda la organización al interactuar, desarrollar y retener a una fuerza de trabajo que representa a nuestra comunidad del sur de la Florida’‘.

Egusquiza es fundadora en el Governing Board of Pro Sports Assembly, una comunidad de líderes que trabajan por la diversidad y la inclusión en los deportes profesionales, además de ser fundadora del Kennedy Center Latino Advisory Board y confundadora de la Hispanic Association on Corporate Responsibility Corporate Executive Forum, miembro de la South Florida for Progress Foundation y secretaria de la Florida Education Foundation.

Graduada del Miami Dade College, se unió a los Marlins en el 2019 para desarrollar una nueva imagen de la Fundación de los Miami Marlins para tender puentes a la comunidad y crear iniciativas que se hicieron sentir, de manera sólida, en un 2020 lleno de retos y obstáculos.

Liderada por Egusquiza, la Fundación de los Miami Marlins proveyó más de 800.000 comidas, 24.000 botellas de solución sanitaria para las manos y 20,000 mascarillas.