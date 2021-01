Los Bravos te dicen como hacer las cosas una sola vez. Este chico de Miami quiere impresionarlos

Javier Valdez, prospecto de los Bravos de Atlanta, junto al preparador físico Russo Miranda en Miami.

Javier Valdez entendió desde el primer día con los Bravos que no deben decirle las cosas dos veces. La organización de Atlanta trabaja con tal nivel de seriedad que espera el máximo de atención y responsabilidad lo mismo de sus estrellas que del más oscuro de sus prospectos.

Nacido en Miami en una familia cubana, Valdez, de 22 años, estudio en la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y elegido en el Draft del 2019 por una franquicia que, de acuerdo con las palabras del manager de los Marlins Don Mattingly, es el “emblema dorado’‘ del Este en la Nacional.

Infielder convertido en receptor, Valdez no pudo disfrutar de temporada en el 2020 debido a la pandemia, pero se ha preparado con todas sus fuerzas para impactar desde el inicio de la próxima primavera y avanzar lo más rápido posible en la granja y, sobre todo, para que no le digan las cosas dos veces.

Sin temporada de Liga Menor, cómo mantuviste el enfoque en el béisbol?

“Estuve al principio de la primavera pasada hasta que nos mandaron para la casa debido al COVID-19 en espera de que todo se aclarara. Después llegó la confirmación de cero temporada y nos recomendaron que nos mantuviéramos trabajando. Ha sido difícil. Desde los cuatro años no he pasado más de tres meses sin practicar’‘.

¿Qué esperas de esta nueva temporada?

“Solo espero que abran las puertas, porque no me va a parar nadie. Directo hacia adelante. Ya comprendí como trabaja todo y la diferencia entre los que están arriba y los que están abajo. A ellos no les importa otra cosa que el trabajo. No se puede llegar con expectativas de amistad. No, ahí estás compitiendo por un trabajo. Voy preparado y cuando empecemos, no me aguanta nadie’‘.

¿Cómo estás mejorando en la receptoría?

“Estoy enfocándome mucho en la movilidad. En el mascoteo y el tirar siempre he estado bien, pero si mejoro la movilidad eso me hará mejor en todo. También trabajo en el framing, que es como uno puede robarse más strikes de la zona dudosa. Muchos catchers son conocidos solo por eso, no por el bate ni por tirar, sino por el framing’‘.

¿Disfrutas de eso que llaman sabermetría? Ahora se piden los envíos del dugout.

“Al principio quise adelantar con ese movimiento. Luego me di cuenta que mientras más le pones atención a eso, menos le dedicas al aspecto físico del juego. La analítica son números en papel, pero no me dice como batear una recta a 90 millas por hora. Mientras más miras a los números, menos produces’‘.

¿Qué significa estar con los Bravos?

“Es una organización increíble. Te tratan como un profesional. Ellos no te repiten las cosas. Ellos te lo dicen una vez y si tú no lo haces, es tu problema. Ellos están para ayudarte, pero la responsabilidad final es de uno. Eso me gusta más que cuando te están agitando’‘.

¿Cómo decides cambiar de jugador de cuadro a receptor?

“No quise hacerlo pero el segundo año de universidad, el hijo del coach debía ser el catcher y un día le dije de broma que si su hijo no llegaba, yo iba a ser el receptor. Desde ese día empecé a jugar en esa posición y ya no me veo jugando en ninguna otra parte’‘.

¿En qué momentos entras al béisbol?

“Trabajo en una academia y veo que muchos padres llevan a los chicos de dos a cuatro años para matar un poco de tiempo. Supongo que conmigo fue igual. Luego se dieron cuenta de que lo hacía bien. A los 15 años me dieron una beca para ir a una escuela privada de High School y me di cuenta que esto era algo más. Desde ese momento puse todo de mi parte para llegar a donde estoy’‘.

¿Cómo vivirías en el momento en que te llamen a las Mayores?

“A lo mejor en ese mismo momento no siento nada. Pero lo primero que voy a hacer es sacarle un boleto de avión a mi mamá, a mi papá, a mi abuela para que vayan a verme. No es tanto el sueño mío como es el de ellos