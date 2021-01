Cumplió sus sueños de hielo y fuego, pero ahora los Miami Marlins le han puesto un reto a este jugador

EDDY ALVAREZ entrena fuera para la primavera del 2021.

Si el 2020 dejó una estela de dolor, Eddy Alvarez tuvo alegrías que guardará por siempre. No solo se convirtió en el primer deportista de la historia en ganar una medallas en Juegos Olímpicos de invierno y debutar en Grandes Ligas, sino que se convirtió en padre.

Pasada la novedad de la historia bonita, el cubanoamericano va por más en esta nueva primavera y por eso ha desarrollado un físico impresionante gracias a un trabajo que viene impulsado con un pedido desde los Marlins: queremos que te conviertas en un súper utility.

Y Alvarez ha respondido a ese reto con la captura de miles de batazos en los jardines, además de reforzar su defensa en todas las posiciones del cuadro, incluso la receptoría, si Miami viviera momentos de emergencia. Tras llegar a las Mayores, pudo haberse detenido, pero él confía que hay más para escribir en su carrera de pelotero.

¿Cuál es la ilusión de esta primavera?

“Mi meta es ser más consistente. Tuve la oportunidad en el 2020 de debutar en las Grandes Ligas y fue una experiencia rica e inolvidable, pero este año tengo más metas más altas. Ya llegué, pero ahora sé en lo que debo trabajar más para mejorar mi juego y establecerme’‘.

Se te ve más fuerte, ¿era tu propósito buscar mayor musculatura?

“Sí, pero una capacidad muscular buena. No solamente para adquirir más tamaño y fuerza. He subido 10 libras, pero me siento más rápido y potente. Le estoy dando más duro a la pelota. Así que vamos a ver que sucede este 2021, pero voy mejor que nunca a este spring training’‘.

¿Cómo recordarás el 2020?

“Fue un año muy difícil para muchos, pero de milagro fue muy bueno para mí. Ahora recién tuve un hijo y tuve mi debut en Grandes Ligas. Pienso en que llegué a la pelota como agente libre, que no me eligieron en un Draft. No era un prospecto alto y haber llegado es algo muy especial’‘.

Sé que el equipo te ha pedido que seas un súper utility, que juegues de todo.

“Sí, es cierto. Es algo que venía hablando mucho con los coaches y el manager, porque eso me dará más oportunidades. Lo que ellos necesitan yo puedo hacerlo. Con los Medias Blancas siempre fue segunda o campocorto, pero el juego ha cambiado mucho y debía hacer ajustes’‘.

Entonces, ¿estás trabajando en los jardines este invierno?

“Mucho. Sin olvidar los entrenamientos en el infield, estoy haciendo muchas cosas en el jardín central. Creo que puedo jugar todas las posiciones y llegado el caso, de emergencia, hasta podría ser receptor. Siempre me dijeron que si era un buen campocorto, podría jugar todas las posiciones. Ahora me doy cuenta de que es cierto’‘.

Has logrado mucho en tu carrera deportiva, ¿qué te motiva a seguir adelante?

“Mi historia aún está por escribir. Mi historia no ha terminado. No tengo límites y quiero ver cuan lejos puedo llegar en el béisbol. Si el cuerpo me dejar ser un buen atleta, lo seré. Sé que si trabajo duro, la oportunidad va a llegar’‘.