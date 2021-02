Si por debutar le recibió su pueblo, de ganar la Serie Mundial el país entero saludará a pitcher de los Marlins

DSANTIAGO@MIAMIHERALD.COM

Cuando Sixto Sánchez se paró delante del puente que abre vía a su pueblo natal, no podía creerlo. Allí estaba todo el mundo, desde las personas que le habían visto nacer hasta los jóvenes que sudan todos los días en los terrenos de su país buscando el mismo sueño que él había alcanzado.

El lanzador de los Marlins tuvo que llamarse a capítulo. Si no se contiene, la gente le hubiera visto con el rostro lleno de lágrimas. Después de haber conocido y conversado con su ídolo Pedro Martínez, este recibimiento de San Cristóbal era lo más grande que había experimentado en su vida.

“Eso me conmovió mucho, porque no pensé que mi llegada a Grandes Ligas hubiera significado tanto para ellos’‘, expresó Sánchez, quien este lunes tuvo su primer entrenamiento con los Marlins. “Eso me motiva más a seguir adelante y mejorar cada día, buscar cosas nuevas’‘.

Hablando de cosas nuevas, Sánchez llegó a Jupiter con dos: el número 45 en la espalda de su jersey y la misma cifra tatuada en su pantorrilla derecha. El homenaje a Martínez, leyenda viva del béisbol en dominicana y el mundo, no puede ser más evidente.

Ya Sánchez había vivido un momento inolvidable, cuando a mediados de septiembre pasado ambos conversaron mediante una comunicación televisiba de un programa de MLB Network, donde su pudo apreciar de manera cercana lo mucho que Martínez había significado para Sánchez.

“Cuando yo era joven me encantaba ver a Pedro lanzando para Boston’‘, comentó Sánchez, quien esta temporada tuvo su debut en las Mayores. “Cada vez que Pedro lanzaba me decía que cuando fuera grande quería ser como él. Todos los muchachos como yo queríamos ser como Pedro’‘.

Para este segundo año, Sánchez logró desprenderse del número 73 y que los Marlins le dieran el 45 que Martínez usara durante 18 temporadas de una carrera que le llevaran al Salón de la Fama con ocho visitas al Juego de las Estrellas, tres premios Cy Young y un anillo de Serie Mundial.

Los peces no pueden ver mejor ese intento de imitación para un joven que cautivó la atención del público con su arsenal electrizante y su actitud de competidor consumado en nueve aperturas, incluyendo dos de playoffs, con efectividad de 3.64 y 41 ponches en 47 entradas.

Con una recta que promedió 98.5 millas por hora -la mejor cuarta velocidad en todas las Mayores detrás de Jacob deGrom (98.6), Brusdar Graterol (98.8) y Dustin May (99.1), los peces esperan ver un paso de avance en el lanzador dominicano en términos del control en el juego.

Sánchez sabe que llegaran nuevos retos y que debe mejorar a partir de la quinta entrada en adelante, cuando sus números suben en relación con las dos primeras veces que enfrenta una batería, especialmente ahora que la temporada será de 162 juegos.

“Trabajé mucho en Dominicana para llegar en la mejor forma física’‘, explicó Sánchez, quien tendrá ahora a Sandy Alcántara de mentor. “Si por debutar en Grandes Ligas salió a verme todo el pueblo, si ganamos una Serie Munidial lo hará todo el país’‘.