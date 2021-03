Ya no soy el nuevo chico en el barrio. Prospecto de los Marlins sigue abriendo ojos en Miami

JJ Bleday ya no es el chico nuevo del barrio. En su segunda primavera con los Marlins, el prospecto estrena un nuevo nivel de confianza que va desde reconocer todos los lugares en el cuartel general de Jupiter, hasta conectar un cuadrangular en su primer juego en la Liga de la Toronja.

Una de las mayores promesas de Miami, Bleday se está haciendo notar por su ética de trabajo y lo que ha avanzado de una temporada a la otra, algo que pudiera ayudarlo mucho a llegar a Grandes Ligas esta mismo año, si continúa su progresión.

“Siento más confianza, más energía y no hago las cosas apuradas como en otras ocasiones’‘, expresó Bleday. “Ahora sé que debo hacer todo a su tiempo, porque se trata de acomodar el cuerpo a 162 encuentros. Eso es algo que viene con la experiencia’‘.

Elegido en el cuarto puesto puesto de la primera ronda del Draft del 2019, los peces no perdieron tiempo con Bleday y lo enviaron directo a Clase A avenzada, pero el muchacho demostró que estaba bien adelantado y eso le ganó una invitación al spring training del 2020.

Desafortunadamente, el impacto del coronavirus puso un freno a su desarrollo, aunque el equipo lo tuvo en el sitio alternativo de entrenamiento para la temporada corta y se mantuvo sobre aviso en caso de haber sido llamado en medio de los constantes cambios de personal.

“La experiencia del sitio alternativo fue muy positiva’‘, apuntó Bleday. “Pude estar con varios jugadores importantes como Sandy Alcántara, Miguel Rojas. Vi como se comportaban y lo que hacían. Ahora siento que estoy listo para cosas más importantes’‘.

Si el cuadrangular del domingo sirve de indicación, Bleday pudiera integrar el equipo principal más temprano que tarde.

“Hay muchas cosas que nos gustan de JJ’‘, dijo el manger Don Mattingly. “Mientras más lo ves, más lo aprecias. Estamos viendo en él a un jugador pulido, que puede hacer muchas cosas’‘.

ACTITUD Y COMPETENCIA

Algo que ha llamado positivamente la atención de Mattingly estos primeros días de primavera es la actitud de aquellos que luchan por los pocos puestos disponibles en el roster para el Día Inaugural de la temporada, como la segunda base, los jardines y el bullpen.

“La actitud no es competir directamente contra otro, sino ver en qué puedo mejorar’‘, explicó Mattinlgy. “Este es el mejor acercamiento posible: qué es lo que puedo controlar para no depender de otros. La meta no es hacer el roster el primer día y luego que todo se venga abajo y retornar a las Menores’‘.

ROTACION (SEMI) VETERANA

Ninguno de los abridores de Miami pasa de los 25 años, pero eso no preocupa al alto mando de Miami, que considera que al menos tres de sus cinco hombre en la primera línea de pitcheo poseen la experiencia suficiente para conducirse con el aplomo necesario y transmitirlo al resto.

“Sandy, Pablo y Eliéser son nuestros veteranos, digamos que semi veteranos, porque ya han tenido cierta experiencia en este nivel’‘, acotó Mattinlgy. “Digamos que son jóvenes con experiencia