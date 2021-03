Le dicen el Animal por su fuerza. Este cubano espera llegar a las Mayores sin problemas de peso

Según MLB Pipeline, Malcom Núñez debería desembarcar en Grandes Ligas para el 2022. El prospecto cubano de los Cardenales de San Luis no puede estar más de acuerdo.

Según MLB Pipeline, Malcom Núñez debería desembarcar en Grandes Ligas para el 2022. El prospecto cubano de los Cardenales de San Luis no puede estar más de acuerdo con esa predicción del sitio especializado en peloteros jóvenes con aspiraciones de llegar y brillar.

Nacido en La Habana y de 20 años, Núñez ocupa el puesto 16 entre las mejores promesas de los pájaros rojos, con los cuales firmó or un bono de $300.000 en julio de 2018 Muchos le recuerdan por haber sido el mejor bateador ofensivo del l Campeonato Mundial Sub-15 efectuado en Japón en el 2016.

A Núñez le apodan el “Animal’‘ por la fuerza de sus batazos, pero sabe que nada es seguro en el camino hacia las Mayores. Esta temporada debe comenzar en Clase A Avanzada, aunque por estos días se prepara en Miami a las órdenes del profesor Maels Rodríguez.

¿Qué esperas de esta temporada?

“Que todo sea mejor, mantenerme sano, porque he tenido varias lesiones. Para eso me he estado preparando con Maels Rodríguez. He trabajado mucho en lo físico para soportar los rigores de lo que venga’‘.

¿Cómo has visto tu crecimiento desde que firmaste hasta ahora?

“Ha sido sostenido, porque cuando uno entra al sistema del béisbol profesional la mentalidad cambia por completo. Estoy trabajando mucho para mantener un buen estado físico. Eso es lo que más trabajo me ha costado en mi carrera. Tiendo a engordar y eso me viene de familia. Eso me ha afectado’‘.

Entonces, debes estar siempre pendiente de ese tema.

“Sí, siempre cuidando de no pasarme, pero por lo demás las cosas han ido marchando bien. Creo que voy mejorando en la caja de bateo, en mi defensa. Solo que debo cuidar mi físico para que eso no se convierta en un problema y afecte el resto de mi juego’‘.

¿Qué te dicen los coaches de San Luis?

“Que le de más hacia arriba a la pelota. Dicen que para mi estatura y por mi posición de tercera base debo pegar más jonrones. Mi meta es llegar a las Grandes Ligas en un par de anos y para cumplir con eso haré todo lo que me pidan’‘.

¿Sientes presión por el deseo de llegar?

“No, no siento presión. Desde chiquitico me he dedicado a jugar pelota y es lo que voy a seguir haciendo mientras pueda. Así que no lo veo como presión, sino como algo natural que llegará a su momento’‘.

¿Percibes que el equipo tea apoya?

“Siempre. Yo estuve un tiempo solo en este país y desde que yo firmé he sentido ese apoyo, el respaldo y estoy muy agradecido con la organización de los Cardenales’‘.

¿Te costó trabajo romper con Cuba?

“No me costó trabajo. Fue como una sorpresa que me llegó de momento. Viajé a un mundial de Japón. Regreso a Cuba y mi madre me dijo que tenía algo que decirme: me habló de un viaje a República Dominicana. Desde ese momento supe que debía salir adelante y meter mano, que mi familia necesitaba de mí’‘.