Prospecto cubano de los Marlins entrena en Dominicana, pero con la vista puesta en la próxima primavera de Miami

Yiddi Cappe vive intensamente su sueño. Un muchacho de 18 años y nacido en Artemisa, ya entrena como parte de la granja de los Marlins, a donde llegó con un bono de firma de $3.5 millones. De acuerdo con varios reportes de evaluadores, se le considera muy cercano a las Mayores y se le compara, incluso, con Carlos Correa.

El chico fue uno de los 11 prospectos firmados por los Marlins en el primer día del nuevo período de agentes libres internacionales que debió ocurrir desde el pasado 2 de julio, pero no pudo efectuarse en ese entonces debido al impacto del coronavirus.

Miami, que invirtió algo más de $6 millones en los hermanos Víctor Víctor y Víctor Mesa Jr. en octubre del 2018, espera contar con alguien capaz de luchar por el puesto de torpedero en el equipo de Grandes Ligas, una posición que por ahora le pertenece a Miguel Rojas con el bahamés Jazz Chisholm como sucesor.

Por ahora sigue en la República Dominicana, pero quién sabe si en la próxima primavera lo veamos cerca de Miami.

¿Cómo has vivido estos días después de la firma?

“Aquello fue una experiencia maravillosa. Fue cumplir con sueno tras salir de Cuba, pertenecer a una organización de Grandes Ligas. No me sentí presionado, porque ya sabía lo que venía y estaba entrenando con el equipo. Me sentía como que estaba en familia’‘.

¿Sientes algún cambio de entrenar por fuera a estar en la academia?

“Yo entrenaba cuando estaba fuera con una aplicación que me enviaba el equipo, así que ahora he continuado eso: las mismas rutinas en el bateo, la defensa, el tema del gimnasio. Ellos me mandaban las orientaciones y yo cumplía con esas rutinas’‘.

¿Es lo que pensabas o te ha decepcionado algo?

“Desde que yo era chiquitico y veía los videos de los Grandes Ligas, siempre me imaginé estar ahí, como ellos. Así que este es un primer paso para verme en esa situación. Juego donde el equipo me diga. Estoy listo para jugar en cualquier nivel de la organización’‘.

Miami pone atención al tema del idioma con los latinos, la educación.

“Sí, me están ayudando mucho con el inglés. Todos los días tenemos clases al comenzar el día y ya he ido aprendiendo varias cositas. No mucho, pero siento que voy aprendiendo y eso me va a servir de mucha ayuda, cuando llegue el momento de ir a otros lugares’‘.

Llegaste a Dominicana sin muchos laureles, ¿cómo te abriste paso?

“La mayoría de los peloteros que salieron de Cuba tenían sus números, su carrera. Nunca tuve la oportunidad de ser parte del equipo nacional. Sabía que debía trabajar muy fuerte para lograr mi objetivo. Me levantaba de madrugada, trabajaba en el gimnasio, en el terreno.Tuve que hacer ajustes en cuanto al bateo, la defensa’‘.

¿Qué buscas alcanzar este 2021?

“Quiero subir de niveles, madurar en el terreno, aprender más del juego y de los comportamientos como profesional. Anhelo mucho jugar en los Estados Unidos, sería algo maravilloso, estoy preparado para lo que venga. Mi fortaleza es el bateo y quiero avanzar lo más lejos posible’‘.

Ahora tenemos a Rojas de titular, por ahí viene Chisholm...

“No digo que quiero ser mejor que ellos, sino que quiero ser mejor que mi versión actual y seguir el ejemplo de ellos’‘.