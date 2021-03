Destrozar pronósticos y llegar a los playoffs, a los Miami Marlins no les importan las visiones pesimistas

SANDY ALCANTARA listo para el Dia Inaugural de los Marlins contra los Rays.

A Sandy Alcántara no le molesta que lo del 2021 no haya sido suficiente. Programada para abrir este jueves el Día Inaugural de la temporada de Grandes Ligas, el dominicano no entendió en un principio el por qué los pronósticos negativos. Ahora lo ve como algo bueno.

“Dejales que sigan pensando así, que no nos den chance alguno, que nos encargaremos de hacerlos quedar mal’‘, expresó el primer lanzador de los Marlins. “Eso es algo que disfruto, ver como los pronósticos en contra nuestra van cayendo. Estoy seguro de que volveremos a los playoffs’‘.

Justo desde el comienzo de la primavera, los jugadores de Miami se toparon con aquellos -de expertos a aficionados- que les dan un chance mínimo de retornar a la fiesta grande de octubre. Pocos creen que este equipo, a pesar de los refuerzos innegables, pueda repetir en 162 juegos la bella historia lograda en 60.

En medio del caos provocado por el coronavirus y una parrilla ampliada -16 equipos pudo ser demasiado- de playoffs, la visión es que los peces tuvieron suerte y que ahora, con el regreso a un calendario normal, volverán a sus antiguos records negativos.

“Nadie sabe mejor que nosotros lo que hemos crecido’‘, apuntó Miguel Rojas. “Los muchachos ganaron mucho en experiencia la temporada pasada y esto es algo que se afianzará en esta que comienza. No me sorprende que vuelvan a ponernos en el fondo de la división. Nos toca a nosotros probar de qué estamos hechos’‘.

Todos esos esfuerzos empezarán a mostrarse a partir de las 4:10 de este 1 de abril, cuando los peces reciban en casa a un equipo que les ha ganado la partida las más de las veces en los últimos tiempos, los Rays, que contarán en el box con un lanzador al que muchos vaticinan como futuro ganador de un Cy Young: Tyler Glasnow.

Si Miami ha chocado con el muro de Tampa Bay en la Liga Americana, los Bravos siguen siendo la bestia negra de la División Este en el viejo circuito, o como suele describirlos el manager Don Mattingly: “el estandarte dorado, los que han llegado al lugar donde queremos llegar, a los que debemos vencer’‘.

No se puede negar el avance y la persistencia de los peces en el 2021 al ganar 31 de esos 60 juegos con una decena de regulares fuera de circulación debido al coronavirus, especialmente tras una contienda previa en la cual finalizaron con balance de 57-105.

La gran fortaleza del equipo es su pitcheo abridor. La proyectada rotación que incluye a Sandy Alcántara, Pablo López, Elieser Hernández, Sixto Sánchez y Trevor Rogers mostró signos de crecimiento que se mostraron en incremento de ponches por cada nueve entradas y el solventar problemas en situaciones de apuro.

Otro punto fuerte debe ser el bullpen. Después de que el pitcheo de segunda línea terminara con 5.50 de efectividad en el 2020, los peces trajeron a Anthony Bass de Toronto y a Dylan Floro de los campeones Dodgers de Los Angeles, además de sumar a John Curtiss, Ross Detwiler y Adam Cimber.

¿Podrá Adam Duvall ser el catalizador ofensivo de un club que, incluso con el viaje a los playoffs fue superado en 41 carreras por el colectivo de rivales enfrentados? Se espera que sí, como se piensa que Corey Dickerson tendrá una mejor experiencia y Brian Anderson vivirá el mejor momento de su carrera.

La meta colectiva, sin embargo, será demostrar que lo del 2020 no fue un espejismo.

“Lo que vimos en la primavera nos gustó mucho y creo que como organización hemos mejorado’‘, indicó Derek Jeter, director ejecutivo del club. “Ya en la temporada pasada comenzamos a ver los frutos de nuestro plan, pero todavía nos falta mucho. Este equipo tiene el chance de competir todos los días. Y creo que tenemos un buen grupo’‘.