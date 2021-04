¿Será este joven lanzador el Sixto Sánchez del 2021 para los Marlins? Cuando pitchea, estudia

A Trevor Rogers le tomó un tiempo procesar la victoria sobre Jacob deGrom. Fue casi un día después de que el joven lanzador de los Marlins entendió la magnitud de su actuación contra los Mets de Nueva York y, posiblemente, el mejor lanzador del momento en las Grandes Ligas.

El zurdo no solo sostuvo un tremendo duelo contra DeGrom sino que comenzó el buen momento de unos peces que antes de iniciar el duelo de miércoles en Atlanta, exhibían su primera racha de tres encuentros en una temporada que no comenzó con los mejores auspicios.

“Me sentí bien no solo por mí sino por el equipo, por lo que representaba desde el punto de visto de la esperanza’’, comentó Rogers. “DeGrom es un lanzador muy completo, pero ganarle a él y a los Mets en general resultó algo agradable que creo nos dio confianza para esta serie’’.

Ahora Rogers se prepara para otro encuentro donde no deberá equivocarse mucho, porque los bateadores de los Bravos son de los que mejor saben trabajar los conteos y esperar pacientemente que los pitchers contrarios cometan errores para castigarlos.

Pero el chico no ha perdido el tiempo en los primeros encuentros de esta serie y ha visto con detenimiento cómo laboraron Sandy Alcántara el lunes y Pablo López el martes, sin dejar de tener en cuenta lo sucedido con el pitcheo de segunda línea frente a una alineación poderosa.

“Lo he estudiado todo: cómo reaccionan cuando están delante en el conteo, cuando están debajo, sus rutinas’’, agregó Rogers, quien se medirá a Ian Anderson del lado de los Bravos. “Mi intención es ser agresivo y atacar la zona de strike de manera consistente’’.

Si en el 2020 Sixto Sánchez fue la noticia del pitcheo joven de Miami, Rogers pudiera hacer algo similiar si continúa creciendo, como prueba de la profundidad de un sistema de granja que se prueba ante las ausencias del lanzador dominicano y Elieser Hernández.

UN ELOGIO PARA MEL

El bullpen de los Marlins ha hecho un mejor trabajo desde el choque en Nueva York en los primeros dos encuentros de esta serie en Atlanta. De acuerdo con el relevista Ross Detwiler mucho de ese progreso debe atribuírsele al coach de pitcheo Mel Stottlemyre.

“Mel hace un gran trabajo en ayudar las necesidades de cada uno de nosotros’’, reveló Detwiler. “Salimos a trabajar muy bien preparados y sabemos cuáles son las debilidades de cada bateador. El es muy bueno con eso de los números y eso nos da confianza’‘.

DEFENDER LA CASA POR ENCIMA DE TODO

Con varias victorias de visitante, Don Mattingly no quiere que se repita la historia del 2020, cuando el equipo fue más exitoso en el camino que en su propio edificio del entonces Marlins Park, porque ahora se trata de 81 juegos que serán decisivos al final.

“Tenemos que hacer ajustes y no podemos dejarnos llevar por la excusa de que el parque es muy grande’’, insistió el manager Mattingly. “Vamos a efectuar 81 encuentros allí y no nos podemos dar el lujo de perder muchos. Ganar más fuera no es algo bueno si no viene al lado de las victorias en casas’’.