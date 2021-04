Estas lesiones van a probar nuestra profundidad, abren chances para otros, afirma Derek Jeter en entrega de comidas.

A Derek Jeter le había encantado comenzar la temporada de manera más rápida, pero el director ejecutivo de los Marlins entiende el reto que representan tantas lesiones en las primeras semanas y está contento con la manera en que el equipo lida con ese problema.

Jeter se reunió con los medios que siguen el club durante una entrega masiva de alimentos -un millón de comidas- a la comunidad y realizó una valoración sobre los peces, que acaban de perder a Jazz Chisholm debido a molestias en el tendón de la corva, el último mordido por el virus de las lesiones.

“Salimos un poco lentos, ¿cierto?’‘, comentó Jeter. “Cada vez que eso sucede es porque todavía no has construido una fundación, pero nuestros muchachos han batallado. Hemos estado lidiando con algunas lesiones, pero eso es algo que afecta a todos los equipos. Me gusta que estemos apoyándonos en nuestro pitcheo abridor. Creo que han hecho un buen trabajo y que los bates comienzan a hacerse sentir, pero es una larga temporada’‘.

Chisholm, cuyo lugar fue ocupado por el boricua Isán Díaz, ha sido la bujía inspiradora del club con su juego agresivo y alegre, y no pocos exertos consideran que el bahamés posee material para convertirse en una estrella de continuar su ascenso,

Trevor Rogers ha sido un puntal en la rotación con una efectividad de 1.29 y 38 ponches en 28 entradas, y de acuerdo a Baseball-Reference el zurdo ha sido el jugador más valioso hasta el momento, pero Jeter sonó muy cauto en su apreciación de ambos, sin dejar de elogiarlos.

Sobre Rogers: “Ha tenido cierto éxito y siempre que eso pasa, tu confianza comienza a subir, pero al mismo tiempo la liga va a comenzar a hacer ajustes. Ya la segunda vez que te enfrenten va a ser algo más difícil. El va a tener que hacer algunos ajustes’‘.

Sobre Chisholm: “Ha tenido cierto éxito aquí, pero nos queda una larga temporada por delante. Uno juega 162 partidos por algo y la gente comienza a verte mejor y a hacer ajustes y ver tus carencias. Como le digo a nuestros peloteros, vas a tener éxito y vas a pasar por momentos duros. Eso va a suceder. Lo importante es la manera en que respondes a eso’‘.

Como si fuera poco, los lanzadores Elieser Hernández, Sixto Sánchez, Edward Cabrera y Jorge Guzmán también están lidiando con varios problemas en su brazos y todavía no existe un cronograma clara sobre cuándo pudieran estar listos para vestir nuevamente el uniforme.

Jon Berti ha suplido la ausencia de Anderson en tercera base, Adam Duvall ha pasado a custodiar la pradera central y los peces, que ya sumaron a Devers el pasado jueves, ahora activaron a Isán Díaz, quien se encontraba en la escuadra Taxi.

“Es una larga temporada, pero con fortuna tendremos de vuelto a algunos de nuestros muchachos más temprano que tarde’‘, apuntó Jeter. “Cada vez que pasas por momentos de muchas lesiones, eso prueba la profundidad de la organización, les ofrece a otros oportunidades’‘.