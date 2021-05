Jorge Alfaro se reencontró con una versión suya en las Menores, ¿de qué le sirvió al colombiano?

Jorge Alfaro emprendió el viaje a las Menores y se reencontró con otro Jorge Alfaro. Para el colombiano no fue fácil enfrentar una lesión y luego, cuando estaba a punto de sanar, volver a sentir el tirón del dolor. Pero al ver a tantos jóvenes luchar a brazo partido por tener lo que él disfrutaba le hizo sentir mejor.

Después de un mes y par de semanas en un proceso de rehabilitación, Alfaro finalmente fue activado el lunes para ocupar su puesto en la receptoría, pero aún con mucho que demostrar, porque todavía no ha podido recuperar su mejor forma en la caja de bateo.

“Estar allá abajo me hizo recordar cuando yo era un joven que estaba en las Menores y quería ganarme el puesto’’, comentó Alfaro. “Vi a todos esos prospectos entregándose y eso me transportó en el tiempo. Eso me hizo trabajar más duro, y saber que esto es algo de todos los días’’.

Ciertamente, Alfaro estaba comenzando a mejorar su ofensiva cuando vino la lesión en el tendón de la corva izquierda que le envió a Triple A, pero todavía se encuentra muy por debajo de su potencial con una línea ofensiva de .229/.250/.257, mientras que su OPS es de 507.

A pesar de todo, su presencia es bienvenida en un club que ha lideado con los problemas de salud de algunos de sus mejores hombres, como los casos de Marte o de los lanzadores Elieser Hernández y Sixto Sánchez, pero ha encontrado la manera de mantenerse en contención.

“Ha sido algo muy estimulante ver cómo el equipo batallaba noche por noche’’, agregó Alfaro. “Tal vez muchos desconocen la dinámica interior, pero aquí nadie se queda de brazos cruzados. Vamos a seguir luchando por la victoria en cada juego y mi mente está fijada en ayudar al máximo’’.

Cuando Alfaro tuvo que marcharse, Chad Wallach parecía el hombre que asumiría la mayor responsabilidad. Después de todo, el sustituto le había arrebatado la titularidad a fines de la temporada pasada cuando el colombiano enfrentó problemas en la defensa y el ataque.

Ahora, Alfaro se encuentra con que Wallach fue enviado a Triple A y el hombre que llegó por él, Sandy León, se ha convertido en el reemplazo del titular, pero el cafetero siente que esta nueva dinámica le puede beneficiar por la experiencia del segundo receptor.

“Es muy parecido a lo que viví con Francisco Cervelli’’, apuntó Allfaro. “Sé que puedo aprender mucho con Sandy, así que voy a aprovechar esa experiencia al máximo. Aquí todos somos una familia y marchamos juntos por el mismo camino’’.

Para el resto del equipo, ver de vuelta a Alfaro dejó una sensación agradable.

“Cuando entró en el clubhouse fue algo muy positivo’’, explicó el torpedero Miguel Rojas. “Muy pronto esperamos ver de vuelta a Starling Marte, a Elieser Hernández. Entonces seremos el club que realmente queremos ver’’.