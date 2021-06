Elieser Hernández no sale de la prisión de las lesiones. Marlins pierden el juego y al abridor

Elieser Hernández no puede salir de la prisión de las lesiones. Justo cuando los Marlins esperaban contar con él para salir de un mal momento de la temporada, el venezolano volvió a caer en las garras de la mala salud al lesionarse la pierna derecha. Su cara de dolor lo decía todo.

El venezolano se lesionó en la sexta entrada del choque ganado 5-3 por los Piratas a los Marlins en Pittsburgh, mientras intentaba anotar una carrera desde tercera base con una conexión de Jesús Aguilar, pero a duras penas pudo pisar la goma, porque de inmediato cayó en el piso debido a la fuerte molestia.

Todavía el equipo no tiene una idea precisa de cuánto tiempo perdería Hernández, pero en cualquier caso la noticia deja un mal sabor de boca y obliga al manager Don Mattingly y su equipo de coaches a retornar al momento anterior con días de “abridores’’ y otros inventos para seguir adelante.

Hernández fue reactivado a tiempo para abrir el primer partido de la serie ante los Piratas y darle -parecía en ese momento- a la rotación del club un importante apoyo, luego de sobrevivir la mayor parte de los primeros dos meses de temporada sin el venezolano ni Sixto Sánchez, aún en proceso de recuperación.

Esta era la segunda apertura en la temporada para Hernández, quien tuvo que abandonar el juego en su debut de contienda el 3 de abril debido a una inflamación en los bíceps derechos y que históricamente ha padecido de ampollas en su mano de lanzar.

Para hacerle espacio en el roster de 30 hombres, los Marlins designaron para asignación al dominicano Luis Marte, quien al menos cumplió su sueño de debutar en Grandes Ligas después de 10 años en las Mayores, pero que ahora con la llegada de Hernández no tenía espacio en el club.

Los Marlins han debido lidiar con una serie de lesiones que han afectado la rotación y a los jugadores de posición, desde Jorge Alfaro y Starling Marte, hasta Miguel Rojas y Brian Anderson, pero la salida de Hernández duele más en un momento que debió dejar un sentimiento positivo.

Se esperaba que Hernández se sumara a tres puntales como Sandy Alcántara, Pablo López y Trevor Rogers, más la agradable suma de Cody Poteet, para formar un cuarteto que aliviara la carga del bullpen y mejorara las opciones de los peces que ofensivamente no han estado nada bien.

“Necesito hablar de Elieser hoy, porque no he visto a nadie con mejor ética de trabajo y dedicación a su recuperación, no solo este año, sino en el pasado’’, escribió en Twitter Rojas. “Lidiando con otras lesiones, ampollas en el dedo, problemas en el hombro y ahora esto. Me siento muy mal por él’’.

Más allá del dolor de ver la partida de Hernández, los peces cedieron una ventaja de una carrera en la octava entrada, cuando Dylan Floro admitió un doble de tres carreras de Jacob Stallings que le dio un vuelco al marcador y extendió a seis la racha de derrotas.