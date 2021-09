El patriótico equipo sub-23 de Cuba pierde a otra joya del pitcheo que decide abandonar el hotel en México

Leer más

Pablo López progresa, pero ni él mismo sabe si será suficiente. El venezolano desearía lanzar al menos un par de aperturas antes de que la temporada cierre su escenario, aunque del lado de los Marlins no suenan como muy receptivos a complacerlo para no arriesgar nada en algo que ya no tiene sentido.

Desde el 17 de julio ha estado en la lista de lesionados debido a problemas en el hombro derecho, algo que debe frustrarlo porque año tras año su Talón de Aquiles ha sido la incapacidad para mantenerse saludable durante períodos prolongados, a pesar de que ha hecho todo lo posible por encontrar la solución.