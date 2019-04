Tres cubanos a la Roca. El 10 de mayo promete buen boxeo en el Hard Rock de Hollywood

Hairon Socarras, 7mo en el ranking mundial AMB Hairon Socarras regresa al ring el 10 de Mayo en Fort Lauderdale, para seguir ascendiendo en el ranking y acercarse a una pelea de titulo mundial. Up Next × SHARE COPY LINK Hairon Socarras regresa al ring el 10 de Mayo en Fort Lauderdale, para seguir ascendiendo en el ranking y acercarse a una pelea de titulo mundial.

Tres cubanos vuelven a La Roca. Empezaron sin hacer mucho ruido y hoy Hairon Socarrás, Liván Navarro e Irosvani Duvergel son figuras que cultivan una fanaticada en el Casino Seminole de Fort Lauderdale.

Los tres estarán presentes el 10 de mayo en la velada “Rumble at the Rock V’’ que promueve la compañía The Heavyweight Factory, una de las más importantes en el mercado del boxeo local y que más se ha comprometido con el desarrollo de los púgiles locales.

“En todos los casos, han peleado en más de dos ocasiones con nosotros’’, comentó Henry Rivalta, uno de los ejecutivos de la entidad. “Hemos venido creciendo juntos y ya empezamos a cosechar los frutos de nuestra relación. Esta noche del 10 de mayo será otro paso positivo’’.

Para Socarrás (21-0-3, 13 KO) se trata de su tercera presentación consecutiva en el Hard Rock Event Center, pero con un significado especial: ahora está clasificado número siete en el ranking de la Asociación Mundial del Boxeo.

Conocido como “El Majá’’, Socarrás buscará un titulo regional y la manera de seguire escalando peldaños en la clasificación de la AMB para acercarse a una pelea importante, muy cercana a los puestos de privilegio.

“Todo va encajando poco a poco y esa noche del 10 de mayo verán una versión todavía mejor de mí’’, afirmó el habanero. “Si no es a fines de este 2019, a principios del 2010 pienso estar peleando por una faja del orbe, pero lo primero es ganar ese día en Fort Lauderdale’’.

Otro que viene subiendo como la espuma es Navarro, un guerrero que gusta mucho por su estilo agresivo, que no pide tregua ni cuartel, ni se fija en el nombre de su oponente.

Navarro (10-0, 7 KO) va a su cuarta presentación en el Event Center y viene de vencer por nocaut en el cuarto asalto al colombiano Wilfrido Buelvas, de modo que la presencia del welter cubano es de las más esperadas.

Al igual que Navarro, también despierta mucho interés Duvergel, otro que va a su cuarta actuación en La Roca y promete avanzar rápidamente en la división mediana.

Miembro de la escuadra nacional cubana, Duvergel (5-0, 3 KO) superó por nocaut técnico a su compatriota Yendris Rodríguez y viene avanzando con fuerza bajo la dirección técnica del entrenador Germán Caicedo en Miami.

“Sabemos que el público disfruta mucho de estos tres muchachos y nosotros como empresa estamos muy contentos con ellos’’, agregó Rivalta. “The Heavyweight Factory ha formado en el pasado campeones mundiales y creemos tener tres más en las manos con Navarro, Socarrás y Duvergel’’.