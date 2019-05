Más cubanos no pueden ser los golpes en La Roca. Conoce los detalles de esta velada de viernes

Viene una tremenda noche de boxeo en La Roca Perdidos en la política del boxeo, muchos boxeadores han encontrado en el Hard Rock Hotel y Casino de Hollywood una especie de segunda casa. Muchos de ellos, como Irosvani Duvergel y Liván Navarro van para su cuarta pelea allí este 10 de mayo. Up Next × SHARE COPY LINK Perdidos en la política del boxeo, muchos boxeadores han encontrado en el Hard Rock Hotel y Casino de Hollywood una especie de segunda casa. Muchos de ellos, como Irosvani Duvergel y Liván Navarro van para su cuarta pelea allí este 10 de mayo.

Perdidos en la política del boxeo, muchos boxeadores han encontrado en el Hard Rock Hotel y Casino de Hollywood una segunda casa. Muchos de ellos, como Irosvani Duvergel y Liván Navarro van para su cuarta pelea allí este 10 de mayo.

Rumble at the Rock V es la velada que ha preparado The Heavyweight Factory, una entidad comprometida con el boxeo en el sur de la Florida que promete convertirse en una de las grandes fuentes de talento de este deporte.

Henry Rivalta, uno de los hombres principales en The Heavyweight Factory ofreció detalles de este programa con un fuerte sabor cubano y de Miami que promete ser de los mejor en la región.

El Hard Rock se ha convertido en un sitio importante de boxeo.

“Hemos llamado a esta velada la noche de los invictos y hemos reunido a los mejores de The Heavyweight Factory: Liván Navarro, Hairon Socarrás, Irosvany Duvergel, Iván Dychko, Loogan Young, Derrick Cuevas…Esta será una noche especial’’.

¿A dónde va Liván Navarro?

“Ha sido un boxeador paciente, ha tenido que esperar su momento, tuvo situaciones promocionales que no le permitieron desplegar sus alas, pero su estilo gusta, aguerrido, guapo, es bueno para la televisión y para el boxeo. Le tengo mucho respeto y un día será campeón del mundo’’.

Breidis Prescott será una buena prueba…

“Tremenda prueba. Prescott se ha ido a la distancia con muchos boxeadores, noqueó a Amir Khan, posee un mundo de experiencia, es pegador, así que todo está listo para ver una gran pelea’’.

¿Cómo ves a Duvergel?

“Tiene un futuro brillante, todo depende de él, de su dedicación al gimnasio y de la manera que se entregue para seguir creciendo. Cuando está entregado al ciento por ciento, no creo que haya mucha gente que le pueda ganar en su peso’’.

Como decías, Socarrás está clasificado séptimo.

“Va a ser nuestro estelar este 10 de mayo y luego regresa el 12 de julio. Esperamos que siga creciendo en el ranking. Es un boxeador que tiene mucho mérito que lleva tiempo en el negocio del boxeo. Tiene una gran oportunidad delante de él’’.

Dychko es un púgil interesante, ganó dos bronces olímpicos.

“Hizo tremenda pelea contra Anthony Joshua en Londres 2012, tiene un gran historial en los amateurs y está caminando bien los profesionales. Mucha gente no lo conoce todavía, pero él puede fajarse de tú a tú con todos los pesados de este momento’’.

Decían que no se puede hacer boxeo en la Florida.

“Aquí hacemos boxeo cada dos meses. La gente sabe que puede ver boxeo en el Casino Seminole. Y cuando abran el centro de eventos nuevo, el boxeo cobrará un nivel superior’’.