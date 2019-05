Conoce el mundo gracias al boxeo. Ahora este chico de Miami quiere ser rey del planeta

Daniel Placeres, motivado para impresionar Muy chico para el baloncesto, Daniel Placeres encontró alivio en el doloroso mundo del boxeo. Todavía muchos no le conocen, pero este viernes tendrá la oportunidad de mostrarse en la velada del Domo Blanco en el Miccosukee Resort and Gaming. Up Next × SHARE COPY LINK Muy chico para el baloncesto, Daniel Placeres encontró alivio en el doloroso mundo del boxeo. Todavía muchos no le conocen, pero este viernes tendrá la oportunidad de mostrarse en la velada del Domo Blanco en el Miccosukee Resort and Gaming.

Muy chico para el baloncesto, Daniel Placeres encontró alivio en el doloroso mundo del boxeo. Todavía muchos no le conocen, pero este viernes tendrá la oportunidad de mostrarse en la velada de MR Boxing en el Miccosukee Resort and Gaming.

Nacido y criado en Miami, Placeres (8-1, 7 KO) huele a Cuba por los cuatro costados y de niño pasaba apuros con el inglés de tanto español que se hablaba en su barrio en Hialeah. Su inglés ha mejorado mucho, pero las raíces siguen fuertes.

Sueña en grande y sueña mucho. Quiere ser campeón mundial, con tanto dinero como Floyd Mayweather y tanta habilidad como Vasyl Lomachenko. El boxeo es un deporte que, muchas veces, destruye las ilusiones. Placeres cree en los suyos con una convicción a prueba de balas.

Te quedaste con las ganas en la velada de marzo

“Sí, pero no me frustré. Lo tomé como motivación. Me quedé en el gimnasio y me seguí preparando como un profesional, pero estoy listo par darle a mi público un buen espectáculo. Digamos que tengo el doble de ganas’’.

¿Qué es lo que puede esperar el público de ti?

“Siempre doy lo mejor de mi. Soy un boxeador inteligente, táctico. Me gusta ser como Macho Camacho: me gusta boxear, pero a la misma vez buscar el nocaut. Sé que a la gente le gusta la acción y no tengo miedo de complacer al público’’.

¿Cómo empezaste en el boxeo?

“Jugaba baloncesto, pero no crecí mucho. Empecé a buscar un deporte individual y lo que más me gustó fue el boxeo, pero gracias al baloncesto tengo buenos movimientos laterales de piernas. Desde que entré a un gimnasio me enamoré del boxeo’’.

¿Tienes fe de que llegarás lejos en este mundo complicado?

“Siempre se lo dejo todo a Dios. Yo pongo mi parte y doy lo mejor de mí. Lo que pase va a pasr. Creo que este año me puedo ganar un campeonato regional y para el próximo año espero medirme a rivales reconocidos’’.

Para quien no te conoce, ¿quién es Daniel Placeres?

“Un muchacho cuyos padres llegaron de Cuba a Miami durante el Mariel en el año 80. Así que crecí aquí, empecé a boxear en el 2006 y poco después conocí al entrenador Osmiris Fernández y desde ese entonces estamos guerreando juntos. Si Dios quiere seremos campeones mundiales’’.

¿Estás contento con lo que has logrado hasta hoy?

“Gracias al boxeo he conocido el mundo, he visitado muchos lugares. Tengo una derrota, pero creo que voy mejorando como boxeador y ojalá algún día tenga la posibilidad de revancha o que se quede solitaria en el record. Siento más confianza en mí’’.