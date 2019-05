El boxeo no decide por mí, yo decido por él, afirma guerrero cubano que estuvo cerca de dejar el ring

Alexei Collado regresa al ring este sábado en el Domo Blanco del Miccosukee en una velada de la promotora MR Boxing.

La última vez que Alexei Collado bajo de un cuadrilátero, jamás imaginó que pasarían exactamente dos años sin combatir. La desesperación hizo presa del cubano y a punto estuvo de tirar la toalla en el boxeo. Ahora está de vuelta y con más ganas que nunca.

El campeón mundial juvenil del 2006 regresa al ring este sábado en el Domo Blanco del Miccosukee en una velada de la promotora MR Boxing y el solo hecho de verlo de nuevo tirando golpes es una buena noticia para quienes siempre preguntaron por él.

Collado (22-2, 20 KO) vadeó varios problemas deportivos y personales, pasó momentos difíciles con proyectos de peleas que nunca fueron a ninguna parte y venció a la desesperación para mantener viva la llama del guerrero. Su presencia en Miami no será pasada por alto.

Ha pasado mucho tiempo desde que subiste a un ring.

“Estoy muy contento de regresar y más en una promoción que va a ser en Miami. Hacía mucho tiempo que tampoco peleaba en mi casa. Le doy gracias al entrenador Moro Fernández por darme esta oportunidad. Ya estoy listo’’.

¿Piensas que habrá óxido por la inactividad?

“Yo siempre me he preparado bien para todos mis peleas. Siempre voy al ciento por ciento. Me gusta subir al ring preparado al máximo y en esta ocasión será igual, a pesar del tiempo transcurrido’’.

¿Sientes que es un renacer en tu carrera?

“Si, fueron dos años fuera del ring, pero aquí estamos. En esos dos años pasaron demasiadas cosas. Uno se desespera y un poco que pierde el camino y se va. Pero el boxeo no decide por mí, yo decido por él’’.

¿Mantenías la esperanza de volver?

“Si, sabía que algún día, cuando se dieran las condiciones, podría regresar de nuevo. Solo necesitaba una oportunidad y me la han dado. Voy a dar el máximo para aprovecharla’’.

¿Es tu historia un llamado de atención a otros boxeadores?

“He pasado muchas cosas, muchos obstáculos, pero he seguido en pie, adelante, con apoyos de gente que ha estado cerca de mi como mi entrenador Maury Ramos. Desde el primer dia que nos conocimos tuvimos una buena conexión y hemos estado juntos’’.

¿Crees que podrás escalar a planos estelares?

“Con la disciplina que siempre he tenido en el gimnasio, en el entrenamiento, lo único que me faltaba era la oportunidad, la posibilidad de pelear de manera contínua. Me gusta pelear, dicen que soy como un guerrero y este viernes comienza ese proceso de arrancar de nuevo y continuar adelante’’.