Ya saludó a los ingleses, ahora este guerrero cubano quiere enamorarlos a ellos y a todo el mundo

Neslán Machado va por la conquista del corazón de los británicos. Quizá por mucho más, pues si derrota al nica Alexander Mejía el 20 de julio en Londres, se estaría acercando a una pelea titular.

Ranqueado 13 en la AMB, el cubano querría enfrentar más adelante al campeón regular súper gallo Daniel Román o al rey interino Brandon Figueroa, pero lo primero es lo que toca para enamorar a los aficionados duros y puros del Reino Unido.

A diferencia de muchos compatriotas, Machado avanza firme fuera de Miami, apoyado en un sólido bastión familiar y al trabajo de su entrenador Jorge Rubio. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero este chico de Las Villas espera que lo sigan todos en un futuro no muy lejano.

Regresas a pelear en Londres y ahora por la gran pantalla de ESPN.

“Sí, estamos muy contentos, porque mi promotora MTK firmó ese acuerdo con Top Rank y ahora nos podrá ver un público mundial. Vamos el 20 de julio contra un nica muy fuerte, con buen record. Así que va a ser una noche eléctrica’’.

Se dice fácil, pero será tu cuarto combate en el Reino Unido.

“La primera vez que combatí allá todo me tomó de sorpresa, la atmósfera, la exigencia del público, el volumen de sus gritos. Todo eso me irá preprando para cuando lleguen las grandes peleas en los Estados Unidos. Mi campamento ha sido excelente y estoy más confiado que nunca’’.

¿Qué te dicen los ejecutivos de MTK?

“El plan de ellos es convertirme en campeón mundial. Ellos piensan que con dos o tres peleas más me van a acercar a un choque importante, con alguien de mucho nivel y en ese momento veremos como toca la candela. Yo debo hacer mi parte y enamorar al público’’.

¿Cómo ves el momento del boxeo joven cubano en Estados Unidos?

“Creo que ahora hay un movimiento. Antes teníamos figuras aisladas, pero ahora con Jorge Romero, Livan Navarro, Joahnys Argilagos, Robeisy Ramírez, Hairon Socarrás. Es un grupo bueno que solo debemos prepararnos bien y no pensar en logros pasados. Hay que ser un animal allá arriba’’.

Más de 11,000 ingleses vinieron a apoyar a Joshua en Nueva York.

“Quiero conquistar a ese público tan fiel y a los fanáticos de todo el mundo. Lo mío es quedar bien con el público de todas las partes del planeta. Si lo logro será algo importante’’.

Tú que los conoces, ¿cómo sientieron la derrota de Joshua?

“Eso no lo van a olvidar nunca. Lo van a tener por dentro. Ellos son unos locos. A ellos tienes que quedarle bien siempre. Joshua no era el mismo de siempre, no tenía deseos de pelear y también leí por ahí que lo habían derribado en un sparring. Si eso fue real, entonces no fue al ciento por ciento’’.