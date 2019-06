Cancelan pelea entre Hairon Socarrás y Shakur Stevenson. El cubano alega falta de pruebas antidopaje

Era la gran oportunidad de su carrera, pero Hairon Socarrás decidió que algo no estaba bien y dio marcha atrás a su pelea contra Shakur Stevenson programada para el 13 de julio en Newark por la pantalla de ESPN

Varios elementos impidieron que el cubano no desarrollara un campamento con todas las de la ley, pero el principal factor resultó la falta de pruebas de dopaje antes del combate contra Stevenson.

“La pelea no se da porque él no se apuntó en el programa de VADA y eso todos pueden comprobarlo’’, apuntó Socarrás. “A mí me las hicieron, tengo las pruebas, pero no hay nada del campamento de Stevenson y eso no me parece correcto para un choque tan importante’’.

Stevenson había participado en una conferencia de prensa el miércoles en Newark para anunciar su pelea contra Socarrás, un guerrero muy conocido en Miami y con un buen record, pero aún sin reconocimiento a nivel internacional.

El prospecto de Top Rank comentó de manera jocosa que Socarrás, “de quién no conozco ni el nombre’’, iba a pagar los platos rotos por su derrota contra Robeisy Ramírez en la final de los Juegos Olímpicos de Rió de Janeiro 2016.

Pero la noticia de la cancelación cayó fuerte entre los aficionadoks que esperaban ver a Socarrás en un escenario importante y con la capacidad de dar una sorpresa con una potencial victoria sobre Stevenson, algo que no era imposible.

El cubano aceptó combatir con menos de las semanas requeridas para un campamento completo –entre ocho a 10-, no tuvo reparos en ir a la casa de Stevenson en Newark, pero cuando fue sometido al control de sustancias prohibidas esperaba, al menos, reciprocidad de Stevenson en ese aspecto.

“Si vamos a pelear que sea en igualdad de condiciones’’, agregó Socarrás. “¿Por qué el Consejo Mundial y la AMB lo sacaron del ranking? Por no someterse a las reglas de la VADA, que es el organismo que rige todo lo relacionado con el dopaje’’.

Ya el equipo de Socarrás se comunicó con Top Rank para informarle de la decisión y es de esperar que la entidad presidida por Bob Arum esté en la búsqueda de un nuevo oponente para rescatar la velada del 13 de julio en Newark, donde ya se venden los boletos.

Stevenson es una de las figuras en ascenso en el panorama del boxeo y Socarrás era visto como un guerrero capaz de darle una buena batalla, pero no al punto de detener esa progresión en las 126 libras, donde Top Rank posee otros púgiles de primera línea como el campeón Oscar Valdez y el inglés Carl Frampton.

En cualquier caso, del equipo de Socarrás estiman que a pesar de perder la oportunida, el cubano continuará su camino con una pelea contra el mismo Stevenson en otro momento u otros rivales de consideración.

“Hairon sintió que no estaba listo y decidimos que no se continuara adelante con este combate’’, admitió Walter Alvarez, manager de Socarrás. “El está ubicado séptimo en el ranking de la AMB y seguirá ese ascenso. No tenemos duda de eso’’.