Ulysses Díaz prosigue su odisea en el boxeo ayudado por prestigioso entrenador cubano

Ulysses Díaz no se reconoce a sí mismo. De la mano del profesor Orlando Cuéllar, este boxeador dice estar descubriendo una dimensión nueva en su estilo de combate que jamás imaginó. A los 38 años nunca es tarde para reprogramarlo todo.

El cubano sube a un ring el 12 de julio en el Hard Rock Hotel y Casino de Hollywood para medirse a Gilberto Rubio, el único hombre que le ha ganado en su carrera profesional y espera que todos comprueben esos cambios.

Cuéllar, un especialista en repotenciar guerreros veteranos, confía en que Díaz entrará en un carril acelerado para lograr algo importante en su carrera antes que cuelgue los guantes para siempre.

Tu pelea del 12 de julio tiene una motivación especial

. “Sí, una revancha contra el único hombre que me ha ganado, Gilberto Rubio, un mexicano. Esa victoria no llega al final ni terminará con el parado. Voy por el nocaut ciento por ciento’’.

Para aquel que no te conoce bien, ¿quién es Ulysses Díaz?

“Un boxeador que camina para adelante, un boxeador diferente, totalmente renovado. Desde que comencé a trabajar con el profesor Orlando Cuéllar mi muchas cosas han cambiado. Es mejor que lo veas a que te lo diga’’.

¿Cómo entras en el mundo del boxeo?

“Desde chico me gustaba el boxeo. Tenía familia que eran boxeadores. Yo entraba y salía del boxeo, pero me di cuenta de que debía dedicarme por completo a esto, que si no lo hacía ahora cuando llegara a viejo me iba a arrepentir’’.

Digamos que ganas la revancha, y ¿después?

“Vamos a buscar peleas más grandes, mejores oponentes. Quisiera estar en Las Vegas en un evento grande y seguir creciendo para que todos vean la clase de boxeador que soy yo’’.

¿Qué has encontrado en el profesor Cuéllar?

“Lo primero es que me da mucha atención. Yo entré al deporte un poco tarde, pero el tiene un ojo para encontrar las cosas que hay que arreglar, y estamos echando para adelante. El me ha hecho avanzar bastante en poco tiempo’’.

¿Por qué lo buscaste?

“Cuando perdí la pelea me di cuenta que necesitaba un cambio, que el boxeo no es solo ser guapo e ir adelante, que se requieren otras habilidades, mejorar la defensa, leer bien lo que trae tu oponente’’.

¿A quién seguías de chico en el boxeo?

“A Mikey Tyson por su historia, un hombre que surgió de la calle y la nada hacia la gloria. Evander Holyfield es otro ídolo y Glenn Johnson, un pupilo de Cuéllar que se convirtió en campeón del mundo’’.

¿Qué significa estar activo a los 38 años?

“Me despierto pensando el boxeo, me acuesto pensando en esto. Dedicarme al boxeo es muy positivo para mí y para mi familia. Quiero motivar gente, quiero levantar espíritus. Así que el 12 de julio espero a los fanáticos a que vean a un nuevo boxeador’’.