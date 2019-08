Técnico cubano ve chance de Campbell sobre Lomachenko. ¿No le traiciona el aprecio?

JORGE RUBIO en los tiempos que entrenaba a Luke Campbell en Miami.

Jorge Rubio no puede contener la emoción cuando habla de Luke Campbell. Busca y rebusca argumentos para fundamentar una declaración de principios con la cual no estarían de acuerdo la mayor parte de los aficionados del boxeo. El entrenador cubano cree que quien fuera su pupilo tiene chance de ganarle a Vasyl Lomachenko.

Durante un buen tiempo, el entrenador afincado en Miami tuvo en esta ciudad a un Campbell que exhibió su mejor versión y estuvo a nada de vencer a Jorge Linares en un tremendo combate, pero luego la vida y el deporte los llevó por diferentes caminos.

Ahora que el campeón olímpico inglés va este sábado a la pelea más importante de su vida, Rubio quisiera ver a Campbell levantarse por encima de todos los pronósticos, pero delante aparece Lomachenko, el inmenso ucraniano, como una muralla casi impenetrable.

¿No le traiciona el aprecio al técnico cubano?

Todos dicen que Campbell va a una derrota segura.

“Sí, todos piensan que va a ser una pelea súper fácil para Lomachenko y esa no es mi opinión. Luke tiene mucha hambre, dedicado, su disciplina es comparable a la de Guillermo Rigondeaux y el propio Lomachenko. Esos olímpicos tienen una pasión tremenda’‘.

Pero no negarás que Lomachenko es el súper favorito...

“También dependerá del tipo de entrenamiento que Luke realizó. Eso no no sabría decirlo. Mi consejo es que se mantenga a distancia, no darle chance a Lomachenko a que se te acerque, porque él hace los giros muy cerca, golpea y se va. Luke tiene más alcance, debe ser súper rápido y tirar primero, y después del cuarto asalto, tirar a Lomachenko hacia atrás’‘.

Lomachenko acabó el también inglés Anthony Crolla, con Linares.

“Crolla no es tan inteligente como Luke. Con todo respeto, no creo que Crolla le gane nunca a Luke una pelea. Luke pega, boxea, es alto, tiene experiencias olímpicas y profesionales. En la pelea contra Linares su papá acababa de morir, sufrió un corto, una caída, y así y todo muchos vieron ganar a Luke contra el venezolano’‘.

¿Cómo ves la figura de Lomachenko?

“No le niego ningún mérito, tiene sus habilidades y es muy bueno, para mí es el segundo mejor libra por libra del mundo. Para mí el primero es Terence Crawford, ese es el peleador que lo tiene todo: inteligencia, madurez. Errol Spence Jr. es bueno, pero para mí gana Crawford’‘.

¿Te ha pedido algún consejo Campbell para esta pelea?

“El tiene un buen equipo de trabajo, con un estilo muy diferente al mío. Si yo le digo algo, puede que lo confunda. El es muy respetuoso con sus entrenadores y posee una alta ética profesional, pero seguimos siendo grandes amigos ahora y siempre’‘.

¿Crees que puedan trabajar junto nuevamente?

“Las puertas están abiertas, la amistad queda. Yo no pude seguir con Luke porque había firmado con MTK Global y tuve que irme a otros campamentos. Entre MTK y Eddie Hearn no hay una buena relación. Nos despedimos en los mejores términos y el aprecio sigue intacto’‘.

¿No crees que te traicione ese aprecio al darle un chance a Campbell?

“No, sé lo que él puede dar. Conviví con él casi tres temporadas, hicimos ocho peleas y le ganamos a tres excampeones mundiales, solo perdimos con Linares de manera cerradísima. No nos regalaron nada. Y lo repito, Lomachenko no podrá hacer con Luke el juego que ha hecho con otros’‘.