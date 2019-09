Usyk es buen boxeador, pero soy mejor peleador que él, afirma pupilo de Pedro Díaz

Justo el día de su cumpleaños 34, Tyrone Spong recibió la confirmación que esperaba. El 12 de octubre en Chicago enfrentará al magnífico Oleksandr Usyk en el combate más grande de su carrera, desde que dejará el kickboxing -donde ganó varios títulos mundiales- para entrar al boxeo.

Cuando el lunes entró al gimnasio de su profesor cubano Pedro Díaz en Miami, todos los púgiles presentes, algunos reconocidos como Iván Baranchyk o Xu Can, fueron a felicitarle por ese doble motivo, mientras la sonrisa desbordaba la cara del nacido en Surinam.

Spong cree firmemente que puede sorprender al mundo y, especialmente a Usyk, quien realizará su debut en la división máxima y repite con fuerza que si el ucraniano es un buen boxeador, él es mejor peleador. Veremos pronto si es una cuestión de semántica o de significado.

¿Qué sentiste al saber que enfrentarías a Usyk?

“Bueno,ya me habían ofrecido esa pelea antes de la del sábado. En ese momento no pensé en eso, sino en ocuparme de lo que tenía delante y así sucedió. Ahora lo veo como otro peleador. Estoy contento de pelear en un gran escenario contra el “bogeyman’‘ de la división pesada, como dicen por ahí’‘ y uno de los mejores libra por libra. Es un reto, pero eso es lo que me gusta’‘.

¿Cómo te prepararás para alguien como el ucraniano?

“Usyk es un boxeador, yo soy un peleador. Esa es la diferencia. El es uno de los mejores boxeadores, pero no es mejor peleador que yo’‘.

Muchos dicen que él va a pasar por encima de ti, ¿qué respondes a eso?

“Es la opinión de ellos y está bien. Todos tienen derecho a tener su propia opinión, a pensar lo que quieran, pero al final solo Usyk y yo vamos a estar en el cuadrilátero’‘.

¿Qué sentirás cuando llegue el momento?

“No he estado ahí todavía, así que no puedo realmente hablar del momento. Pero ardo en deseos de que llegue, estoy esperando que llegue pronto. Quiero experimentarlo, quiero retarme a mí mismo. Quiero estar ahí y ver lo que sucede’‘.

Desde que comenzaste a boxear, ¿cómo juzgas tu crecimiento?

“Como te dije, no solo como boxeador, sino como peleador, creo que nadie ha logrado lo que yo he hecho en los deportes de combate. Punto. Estoy orgulloso de mis éxitos para mi familia, para mis hijos, para mí. Estoy dejando un legado que mis hijos puedan contemplar y sentirse orgullosos, que sepan que su padre fue un verdadero guerrero’‘.

¿Estás diciendo que tienes más corazón que Usyk en el ring?

“Soy mejor peleador que Usyk. Todos eso tipos son buenos boxeadores, pero yo estoy hablando de pelear y en eso ninguno de ellos es mejor que yo. Esa es mi manera de pensar. No estoy diciendo que nadie puede derrotarme, pero va a ser duro para cualquier de ellos’‘.