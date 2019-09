La UFC y el Boxeo irían a batalla crucial por los aficionados el 2 de noviembre. ¿Masvidal vs. Díaz o Canelo vs. Kovalev?

NATE DIAZ (i) y Jorge Masvidal chocan este 2 de noviembre en Nueva York.

Todavía no acaban de anunciar de manera oficial la pelea de Saul “Canelo’‘ Alvarez contra Sergey Kovalev y ya existe en firme una fuerte competencia para el 2 de noviembre en una batalla que enfrentaría al boxeo contra las Artes Marciales Mixtas como nunca antes.

El anuncio oficial de la pelea entre Jorge Masvidal y Nate Dïaz para el 2 de noviembre en el Madison Square Garden debe tener pensando a los ejecutivos de DAZN y a los equipos de Canelo y Kovalev, porque en principio parece que el choque de la UFC 244 despierta mayor interés que la cita del mexicano y el ruso en Las Vegas.

Desde que Díaz regresara al octágono y apuntara su dedo a Masvidal, legiones de aficionados salivan con la posibilidad de la mayor pelea en la cual no estará involucrado un título de campeón mundial, aunque sí estará en disputa otra faja simbólica: la del tipo más duro y malo del planeta.

“Sé que mi hombre [Masvidal] es un gangster, pero no es un gangster de la Costa Oeste”, comentó Díaz tras vencer de manera dominante a Anthony Pettis por decisión unánime y restablecer su figura como uno de los gladiadores más importantes del circuito de Artes Marciales Mixtas.

Este combate puso fin a un alejamiento de más de dos años de un hombre que sostuvo dos tremendas peleas contra Connor McGregor y dejó una estela de controversias y noches emocionantes en el octágono.

Másvidal, una figura casi mítica por sus inicios de peleador callejero en Miami y su ascenso a las Grandes Ligas de la UFC, disfruta de un gran momento luego de su tremenda victoria contra Ben Askren.

“He buscado el título durante 16 años, pero esa es una gran pelea para mí, los fanáticos, el deportes, y somos dos perros latinos uno contra el otro ’’, expresó Masvidal. “Hace tiempo no vemos algo así en la UFC’‘.

Por su parte, el choque entre Alvarez y Kovalev también acapara titulares, porque el campeón mexicano subirá a las 175 libras para retar al rey de los ligero pesados en busca de su cuarta faja tras ganar cetros en la súper welter, mediana y súper mediana.

Muchas argumentan que ambas citas poseen sus aficionados muy definidos y no serían contradictorias entre sí, pero aquí no se trata del seguidor de siempre si no de ganar nuevos, algo muy importante en el caso de plataformas que sí pelean por la audiencia como ESPN+ y DAZN.

Los servicios digitales de hoy viven de la cantidad de suscriptores que sean capaces de sumar para mantener su modelo económico en un clima de altísima competencia y donde los eventos en vivo cobran una relevancia enorme.

De modo que muchos se preguntan si DAZN seguirá adelante con sus planes del 2 de noviembre para Canelo vs. Kovalev o moverá su fecha para algún momento menos complicado.

Y si finalmente ambos encuentros se producen el mismo día, ¿a cual le irá mejor?