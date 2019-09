Era estrella de la lucha y venció a Daniel Cormier. Este cubano no pierde la esperanza de brillar en la UFC

Michel Batista no pierde la esperanza de brillar en la UFC

Las cosas no han salido como Michel Batista esperaba, pero eso no le quita el sueño. Uno de los grandes luchadores cubanos de los últimos tiempos, ya tuvo un chance en la UFC y espera poder recibir otro antes de decirle adiósa a las Artes Marciales Mixtas.

De sus tiempos amateurs recuerda sus dos choques contra el legendario guerrero de la UFC Daniel Cormier, con una derrota y una victoria, sus múltiples títulos panamericanos y centroamericanos, además de una plata en una Copa Mundial anrtes de escapar en el 2014 de una delegación de su país en Ciudad de México.

Nacido en Camagüey, Batista -que participó en una edición de The Ultimate Fighter en el 2018- sigue entrenando en American Top Team en espera de una nueva oportunidad para probar, a los 35 años, que aún le queda cuerda para rato y mucho por hacer.

Básicamente, ¿qué está haciendo en estos momentos?

“Comencé mis entrenamientos en el gimnasio American Top Team, espero realizar una buena preparación, porque estuve varios meses fuera, y cuando me sienta listo, entonces decidiré cuál será le mejor vía para mi carrera’‘.

¿Qué tienes en el horizonte?

“Ya veré si compito en Rusia o vuelvo a intentar el camino de la UFC. Vamos a ver que es lo mejor para mí. Quiero estar en óptima forma para lo que me llamen. Me encantaría que la UFC me diera otra oportunidad’‘.

¿Cuán difícil es llegar y mantenerse en la UFC?

“Es sumamente difícil, estamos hablando de una infinidad de peleadores que tenemos el mismo objetivo. Yo tuve la oportunidad, pero no me presenté bien en ese momentio y no pudo quedarme en las filas, pero sé que puedo. Si ya llegué una vez, puede volver a pasar’‘.

¿Cómo es un día en la vida de Michel Batista?

“Es difícil, tienes que trabajar, hacer una dieta, a veces sin nadie que te ayude con esos gastos. Mira, yo hace apenas una hora terminé de trabajar y ya estoy aquí entrenando’‘.

Entonces, ahora mismo eres un semipro...

“Así mismo. Yo trabajo en seguridad. Termino a las 10 de la mañana y de ahí vengo para el gimnasio, pero es un sacrificio que espero que valga la pena y no es una excusa para detenerme. Los cubanos estamos acostumbrados a ese sacrificio’‘.

¿Todavía crees que puedes ser campeón en Artes Marciales Mixtas?

“Hay muchos luchadores que ahora están en la UFC, el caso de Daniel Cormier, quien estuvo conmigo en los Juegos Olímpicos. Yo le gané en los amateurs. Hay posibilidades para todo el mundo’‘.

¿Por que llegan tan pocos cubanos a la UFC?

“Es un mundo relativamente nuevo, que muchos desconocen. Necesitamos managers que quieran trabajar con los cubanos, porque el trabajo es diferente que para aquellos nacidos aquí’‘.

Eres un hombre de lucha, ¿cómo incorporas otros elementos?

“Es un proceso duro. Se trata de aprender otro deporte a una edad avanzada. Lo que mejor se me ha dado es el striking, porque desde Cuba me gustaba. El jujitsu se parece un poco a la lucha, el boxeo cuesta trabajo. Pero trabajando a diario se puede’‘.

¿Qué extrañas de tus tiempos de luchador?

“Los torneos. Hace poco veía los Panamericanos de Lima y lo veía en la casa y extrañaba estar en ese tipo de eventos. Representar a Cuba’‘.

¿Crees que alguien como Mijaín López puede brillar en la UFC?

“Pienso que sí. En la división que está tiene muchas posibilidades, el hermano es boxeador y ha entrenado con él. Tiene oportunidad’‘.