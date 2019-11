Tras una espera impaciente y un viejo dolor, este boxeador cubano espera regresar pronto al ring

NESLAN MACHADO espera volver pronto al ring.

Neslán Machado no soporta el aburrimiento. El guerrero cubano ha debido pasar un largo período de recuperación tras una cirugía en el codo izquierdo, pero ya puede vislumbrar el momento de retorno al cuadrilátero y hace acopio de ganas para desahogarse cuando suene la campana.

Dos veces dejó de combatir por las molestias y su carrera, que venía por un carril acelerado, se detuvo de manera momentánea. Al menos ya sabe que el dolor no lo volverá a padecer más en buen rato. El desconocía el problema de un hueso astillado que le alejaba de su mejor boxeo, de la fuerza de sus combinaciones.

El chico de Villa Clara espera comenzar los entrenamientos a fines de noviembre y combatir en la primera mitad del 2020, cuando podrá volver a la tarea de ganar un título con la bandera de MTK Global para su gente, su familia y su país.

Mucha gente quiere verte en el ring muy pronto.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

“Sí, como todos saben hemos tenido que cancelar la última pelea por una lesión que tuve en el brazo, pero la recuperación ha sido muy buena. Hemos disfrutado de un buen reposo y estoy seguro de que volveré con mucha fuerza. Lo veo como un nuevo comienzo. No estoy preocupado’‘.

¿Qué te dicen los de MTK?

“Ellos han estado preocupados por la salud. Se han mantenido llamando para saber cómo va todo el proceso, porque tuve que operarme, pero les hemos dicho que todo está bien y que pronto estaremos de vuelta en los entrenamientos’‘.

¿Cómo te lesionaste?

“Básicamente, se me astilló un hueso, debido al mucho contacto, de los golpes. Los doctores dicen que todos los boxeadores no se lesionan de la misma manera. Fue en el codo, en la parte baja. Uno va aprendiendo más de sí mismo en todo este proceso’‘.

¿Cuán frustrante ha sido esta pausa?

“Me ha aflojado un poco, porque todo el mundo sabe cuanto me gusta estar en el gimnasio, en la pelea. En mi casa me estoy volviendo loco, trancado, sin poder hacer mucho. Se me han caído dos peleas y por lo mismo, pero a la vez sé que no voy a lesionarme más, al menos por eso’‘.

¿Explícame eso?

“Ya sé lo que me estaba pasando. En la última pelea en Miami sentía el dolor, pero no sabía qué me estaba pasando, pero yo iba adelante sin pensar en la molestia. Apenas podía subir la mano izquierda, tenía que combatir con ella abajo. Ahora iré sin dolores’‘.

¿Cuándo regresas al gimnasio?

“Finales de noviembre o principios de diciembre. Y en dos meses, si Dios quiere, regreso al ring. Estoy loco por subir y meter las manos. Toda esta odisea la va a sufrir el próximo oponente. Tengo muchos deseos de salir adelante. En el 2020, si todo sale bien, haré de tres a cuatro peleas y ya no habrá nada que me pare’‘.