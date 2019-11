Llegó a tiempo para la danza de los gigantes. Este cubano confía en que llegará bien lejos

JOSE LARDUET (d) ha estado bien en sus dos primeras presentaciones profesionales.

José Larduet llegó justo a tiempo al renacimiento de los pesados. El cubano, que hace carrera en Alemania, escapó en septiembre de una escuadra cubana que iba al mundial de Rusia y ya exhibe dos victorias profesionales, la última con un impresionante nocaut en el mismo primer asalto.

Campeón Panamericano en el 2017, Centroamericano del 2018 y ganador de la Serie Mundial de Boxeo, Larduet resultó elegido Mejor Atleta de deporte individual cubano en 2009, y estuvo entre los diez deportistas más destacados del año 2018 en Santiago de Cuba.

Pero Larduet sentía que necesitaba algo más, un reto superior y por eso dio un paso que cambiaría su vida para siempre. Ahora comienza a hacer olas desde tierras germanas y su segunda victoria sobre Marcelo Nascimento hace apenas una semana le ha ganado elogios de críticos y aficionados.

¿Saliste a buscar el KO?

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

“Salíi a trabajar fuerte desde el primer round y saló el golpe. Me preparé muy bien y, sobre todo, bajé unos 10 kilogramos para sentirme mejor mejor y más rápido a la hora de tirar los golpes. Todo eso ayudó’‘.

La división tuya es muy complicada actualmente.

“Fíjate que he peleado con muchos de los que están ahora cuando yo era un amateur. Creo que con el conocimiento de la escuela cubana, con la preparación y disciplina, con el trabajo duro y con el valor que tengo puedo enfrentar a cualquiera de los que está ahora en la categoría máxima’‘.

¿Cómo te definirías como boxeador?

“Como un como boxeador muy decidido, un hombre guapo que todo el tiempo va hacia adelante. No le temo a nadie en este deporte. Creo que poseo los recursos suficientes para llegar a la élite. Solo necesito mantenerme enfocado en la meta de convertirme en campeón’‘.

¿Cómo decides escapar del equipo nacional?

“Decidí escapar de Cuba por tantas cosas malas que me hicieron los directores del equipo nacional y hasta la seguridad de estado que impidieron que mi carrera amateur llegara más lejos. Me quitaron muchas oportunidades en los mejores momentos. Por eso estimé que debía marcharme’‘.

¿Te sientes bien en Alemania?

“He empezado con buen pie, porque me he ido ganando a las personas con mi forma de ser, por mi comportamiento y mi entrega al entrenamiento y la valentía que he demostrado en el ring. La gente ve que me entrego y lo recompensa a uno’‘.

¿Cómo fueron tus inicios en el boxeo?

“Comencé a boxear en el 2000, cuando los Juegos Olímpicos d Sidney. Yo tenía 10 años y miraba la pelea de Félix Sávon por el oro. En ese momento nació mi amor por este deporte. Me inicié en Santiago de cuba, en el municipio Guamá’‘.

¿A que boxeadores admiras en Cuba y fuera de la isla?

“En Cuba tengo a varios como Andy Cruz, Julio la Cruz, Roniel Iglesias. En lo internacional soy muy aficionado de Manny Pacquiao, me gusta mucho su boxeo y admiro su carrera. También me identifico con Mike Tyson y Yordenis Ugás’‘.

Están tú, Peró, Frank Sanchez, ¿como ves el moviminto joven entre los pesados?

“Con los dos he combatido en los amateurs. Son boxeadores de mucha calidad y futuro. Nos toca defender la bandera cubana aquí en este boxeo y si un día nos toca pelear entre nosotros va a ser muy buena y que gane el mejor. Los tres queremos ser campeones mundiales y tenemos la posibilidad de lograrlo’‘.