Rompió el hielo y trajo el fuego. El debut de este cubano no pudo ser mejor en el 2019

David “King’‘ Morell Jr. rompió el hielo y trajo el fuego. Debutó como profesional en los Estados Unidos y lo hizo por la vía del nocaut en sus dos primeras presentaciones, dejando en claro que es uno de los grandes prospectos del boxeo con apenas 21 años de edad.

El cubano es un guerrero en el ring, como bien lo demostraron sus éxitos sobre Yendris Rodríguez y Quinton Rankin, pero un caballero en la vida y sus modales parecen sacados de otro siglo, mientras usa la palabra “profe’‘ para hablar con sus mayores.

Ya se encuentra en el 14to puesto del ranking de la AMB en las 168 libras y el 2020 pudiera venir con un carril acelerado hacia la gloria con el apoyo de su promotora Warrios y Premier Boxing Champions. Vino desde la gélida Minneapolis, donde reside, a encontrar el calor humano de Miami.

Pero este cubano es diferente: no le asusta nadie y tampoco el frío.

¿Cómo valoras tu primer año como profesional?

“Ha sido un año de mucho trabajo, asimilando el pase a lo profesional, perfeccionando algunos golpes. Ha sido un año de escuchar a mis entrenadores, pero creo que el resultado ha sido bueno. Estoy súper contento, agradecido y voy a seguir haciendo los esfuerzos para satisfacer a la afición, en especial a la cubana’‘.

¿Saliste buscar el KO en ambas peleas?

“El primero se dio de forma natural, pero el segundo salí a buscarlo de manera literal. Durante el pesaje pasaron cosas que son del deporte. Uno se pone caliente y uno sabe cómo son las cosas, salí a noquearlo, a liquidarlo’‘.

Tu segundo rival era un hombre de experiencia.

“Digo que todo está en la mente. Si confías en ti y en tu entrenamiento, pues vas creyendo en la victoria. Aquí he comprobado lo importante del aspecto mental del deporte y, sobre todo el boxeo. Con confianza todo sale’‘.

¿Cómo ha sido la vida en Minneapolis?

“Es una ciudad tranquila, me he acostumbrado al frío. Aquí en Miami me dicen que hay frío y digo que no saben lo que es. Allá estoy alejado de todas las cosas negativas que pueden afectar la carrera. Allá me estoy enfocando en lo que realmente quiero hacer’‘.

Tu vida ha dado un vuelco tremendo en poco tiempo.

“Valoro mucho lo que ha pasado en mi vida, de Villa Clara a este punto. Por eso me esfuerzo para no decepcionar a nadie y menos a mí mismo. Tengo delante de mï una oportunidad dorado y no la voy a dejar escapar’‘.

¿Qué viene en el 2020?

“Vamos a seguir avanzando, creciendo. He tenido el apoyo de buenas personas, gente que me ha ayudado de corazón y me ha impulsado a comenzar mi carrera profesional. Desde enero hasta diciembre, el 2020 será de muchas victorias’‘.

¿Por qué darías gracias en tu primera Navidad en Estados Unidos?

“Por encontrarme a las personas que han aparecido en mi camino, por eliminar a las personas que han salido de mi camino. Por mantener la salud, por las victorias, por toda la experiencia que he aprendido en este año. Pronto regreso al ring y vienen sorpresas’‘.