King Kong no encuentra la palabra retiro en su diccionario y espera martirizar a unos cuantos

Luis Ortiz no encuentra la palabra retiro en su diccionario. En la mejor forma física de su vida y dentro de una promotora llena de boxeadores importantes, el cubano piensa darse a una tarea en los próximos meses: atormentar a algunos cuantos guerreros de su categoría.

Su derrota del sábado en Las Vegas demostró dos cosas inequívocas: Deontay Wilder posee una de las pegadas más temibles de todos los tiempos y Ortiz sigue siendo un pesado de élite, con habilidades que muchos otros quisieran y una presencia de respeto en el ring.

“¿Retirarme? Eso no pasa por mi mente, pienso hacerles la vida difícil a unos cuantos pesados por ahí’‘, comentó Ortiz. “Ahora me siento más fuerte que nunca. Todavía me queda un buen tiempo encima del ring. Esta derrota duele mucho, pero ya me la desquitaré con otros’‘.

Va a ser muy complicado que Orltiz reciba otra oportunidad de pelear por un título del mundo por la manera en que se perfilan las cosas dentro de la categoría, primero con la pelea del 7 de diciembre entre Andy Ruiz y Anthony Joshua; luego la de Wilder frente a Tyson Fury.

Desafortunadamente, Ortiz no podrá montarse en la Máquina del Tiempo de manera constante, pero su dedicación al boxeo y su voluntad habrán de permitirle mantenerse en un plano de relevancia, aunque ya no sea el fundamental, el de los campeones y aspirantes a campeones.

“Luis Ortiz demostró por qué nadie quiere fajarse con él’‘, apuntó Wilder. “Es un boxeador de mucho cuidado, muy inteligente. Con él no puedes entrar al ring y hacer las cosas a lo loco. Debes tener un plan. Es el mejor pesado que existe por ahí después de mí. Luis demostró que la edad es solo un número’‘.

Generoso en sus comentarios, Wilder no estaría muy lejos de la verdad, pero habría que ver cómo Premier Boxing Champions mueve sus fichas en torno al gigante de Camaguey, porque dentro de la promotora no escasean figuras establecidas y jóvenes que serían probadas por el cubano.

Desde Adam Kownacki y Efe ajagba, PBC posee un buen establo de gladiadores jóvenes dispuestos a buscar el espacio de los reyes en la división, y ¿qué pasaría si Ruiz cede su corona ante Josua? Este es otro de los hombres de Al Haymon y Luis de Cubas Jr.

Fuentes de la promotora confirmaron que Ortiz seguirá en activo y con peleas de importancia, al menos hasta que su cuerpo aguante y mantenga el deseo de continuar en el deporte que ahora le ha convertido en millonario, justo en la cuarentena de su edad.

A pesar del fracaso, Ortiz no va a perder su condición de boxeador temido y evitado.

“Vamos a ver quién tiene la valentía de subir con Luis al cuadrilátero’‘, recalcó el entrenador del cubano, Herman Caicedo. “El fuego, la pasión están ahí. Las habilidades también. Wilder ganó con un solo golpe, pero Luis iba dominando ampliamente el combate. Después de Wilder, veremos quién tiene lo que hay que tener para pelear con el King Kong’‘.