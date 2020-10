Soy un puente en la división pesada, hay que pasar por encima de mí, afirma gigante cubano

Si no ocurre un cambio de última hora, Luis Ortiz podría pelear el mismo día de Yuriorkis Gamboa. Premier Boxing Champions tiene previsto su regreso para el 7 de noviembre, aunque todavía no queda claro quién sería su oponente. Y es que no todos desean enfrentar al gigante cubano.

Por el momento, esta velada llegaría por la pantalla de FOX desde el Teatro Microsoft de Los Angeles, pero el sitio pudiera cambiar si para esa fecha se permite, al menos de manera parcial, la presencia de aficionados, como ya sucede en la NFL y el football universitario.

Desde que cayera por nocaut en noviembre del 2019 ante Wilder, Ortiz se tomó apenas un par de semanas de descanso antes de regresar al gimnasio y estaba a punto de apretar motores cuando en marzo llegó la orden de detenerlo todo y distanciarse socialmente debido al coronavirus.

Como no podía ir al gimnasio en Miami, Ortiz se construyó uno en su casa. Buscó la ayuda de un carpintero y levantó un cuadrilátero, además de montar un saco y una pera. Lo cierto es que el cubano no ha dejado de entrenar desde antes del coronavirus y el regreso no le tomará por sorpresa.

¿Cómo te sientes para el 7 de noviembre?

“Ni en los peores momentos de la pandemia dejé de entrenar, así que me siento muy bien. Siempre ha puesto mucho interés en mi preparación, así que tomé todas las medidas posibles para que el cuerpo no se olvidará del entrenamiento’’.

¿Qué temiste más en estos meses de aislamiento y coronavirus?

“No te voy a mentir. Los pasé con mucho temor, porque sabes que tengo una niña enferma con un trastorno de la piel que gracias a Dios entró en una clínica para un nuevo tratamiento. Así que ese temor me llevó a cuidarme a mí y a toda la familia. Tuve que ser muy inteligente para balancear entrenamientos y los cuidados sanitarios’’.

Sé que construiste un gimnasio en la casa...

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

“Sí, lo tuve. Fue algo hecho por mí de manera rústica que en su momento me ayudó mucho para tener alguna idea de lo que era un ring, pero luego me mudé y dejé todo eso atrás. Digamos que todo eso cumplió su función en los peores momento’’.

¿Qué ilusión te da regresar al cuadrilátero?

“Este es mi trabajo y de esto come mi familia. Sin trabajo no se puede vivir, pero en mi caso particular, el boxeo es lo que amo, mi pasión y no veo la hora de ponerme los guantes nuevamente. No me importa coger golpes si hay boxeo. Lo peor es que no haya nada’’.

¿Cómo ves el futuro inmediato?

“Imagínate, mi futuro está en el entrenamiento, en el trabajo fuerte de cada día. Lo demás lo busca mi manager Jay Jiménez con Luis de Cubas Jr. y Al Haymon. Yo estoy listo para lo que venga. Sabes bien que no me importan los nombres ni los niveles. Enfrento al que quiera enfrentarme’’.

Este año cumpliste 41, ¿cómo te sientes?

“Como si tuviera 35. Estoy en óptimas condiciones y pienso que hasta este momento de pausa en mi carrera, en el boxeo, me ha venido de maravillas. Me he rejuvenecido y mi cuerpo ha sanado cualquier problema. Todo eso me da ilusión para lo que pueda venir de inmediato’’.

¿Qué mensaje les envías a los otros pesados?

“Primero quiero salir de esta pelea con un nocaut y esperar cosas mejores en el 2021. A los que vienen subiendo les digo que busquen su mérito y tienen que pasar por un puente que soy yo. A los establecidos les digo que aquí estoy, activo todavía y que deben tenerme en cuenta’’.