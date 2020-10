Contra Gamboa, Gervonta Davis no se enfocó, pero le ganaré a la mejor versión y demostraré que no tengo miedo

LEO SANTA CRUZ entrena para su pelea del 31 de octubre contra Gervonta Davis. Mayweather Promotions

Leo Santa Cruz sentía que Gervonta Davis era el mejor hombre para callar bocas. Tantas veces escuchó a los críticos que le acusaban de elegir rivales fáciles, que pidió a uno de los más complicados: un hombre que le supera en pegada y que posee innegables habilidades en el ring.

Si en algo no le supera es en ética de trabajo, porque de sobra son conocidos los problemas -con el peso especialmente- de Davis, aunque Santa Cruza espera al mejor oponente posible este 31 de octubre en el Alamodome de San Antonio, donde se permitirá una buena entrada de público. en la velada de Pago Por Ver de Showtime.

Un triunfo sobre Davis elevaría su figura como nunca antes y le abriría un mundo de posibilidades entre las 130 y las 135 libras, pero primero viene esta prueba para demostrar que él no teme pelear contra el que sea, algo que Santa Cruz quiere dejar bien claro en su entrevista con El Nuevo Herald.

¿Cómo ha sido el campamento hasta ahora?

“Muy bueno, muy fuerte. Hemos hecho lo que teníamos que hacer para dar una gran pelea. Sabemos que Gervonta Davis es un rival muy fuerte, peligroso, pero vamos a ir con todo para dar esa gran pelea. Bien concentrados’‘.

¿Qué sacaste de la pelea de Davis vs. Yuriorkis Gamboa?

“Creo que esa pelea a lo mejor Gervonta no se enfocó bien. Hubo distracciones quizá por la época, Día de Acción de Gracias, Navidad. Había muchas distracciones en esos tiempos. Pienso que no entrenó como debía haber entrenado, pero para esta pelea sé que lo está haciendo bastante duro. Se ve motivado y sabe que es una pelea dura para él. Viene con todo’‘.

¿Esperas que el peso sea un problema para él como en el pasado?

“”Ha estado demostrando que ya casi está en peso, que le está echando ganas. Esta es una pelea grande para él. Sabe que es una oportunidad que no puede desaprovechar, que la gente ha estado diciendo que no dará el peso. Eso lo motiva para demostrarles a todos que sí puede hacerlo. No habrá ventaja para mí’‘.

Teófimo López dijo que la pelea sería triste y que Davis debió elegirlo a él...

“Yo fui el que escogió pelear con Gervonta.. El no decidió pelear conmigo. Yo fui el que empujó por la pelea, siempre dije que lo quería a él. Les voy a demostrar a todos que vine a pelear y los voy a sorprender al salir con el triunfo’‘.

¿Por qué Gervonta?

“Mucha gente estaba diciendo que yo tenía miedo de pelear con nombres grandes, contra peleadores invictos y fuertes. Gervonta Davis está ahí y quién mejor que él para demostrarles a todos que no le tengo miedo a nadie, ni a los campeones. Un triunfo sobre Gervonta probaría eso’‘.

Tu padre y tú forman un buen binomio del ring, como Teófimo con el suyo...

“Que mi padre esté en mi esquina significa el mundo para mí. No hay nada mejor que estar padre e hijo en el gimnasio. El quiere lo mejor para ti, te empuja pero te exige. Sabe que decirte para sacarte lo mejor encima del ring. Mi papá siempre ha estado conmigo desde chico. Yo lo disfruto’‘.

¿Qué significa tener miles de aficionados presentes?

“Eso es lo que queríamos. Pensar que no iba a haber gente era frustrante, triste. Pelear solos no es lo mismo. No está esa motivación, esa energía. Con el público gritándote, eso saca el extra de uno. Cuando me dijeron que iba a haber gente, me emocioné’‘.

Pase lo que pase el 31 de octubre, ¿cómo ves el futuro de tu carrera?

“Si ganamos, nos vamos a quedar en las 130, vamos a unificar todos los títulos o podemos ir a 135, donde salgan mejores oportunidades. Si pierdo, hablaré con mi equipo. Tal vez con una derrota la gente ya no me quiera ver’‘.

¿Te interesaría pelear contra Teófimo?

“Si me siento bien, fuerte en las 135, pues una pelea contra él estaría bien, pero primero vamos a ver cómo nos sentimos’‘.