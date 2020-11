Pesado cubano quiere mostrar que es el mejor del mundo, sin los vicios que complicaron a otros guerreros

FRANK SANCHEZ quiere mostrar que es el mejor del mundo, sin los vicios fuera del ring que complicaron a otros guerreros

Han sido días agitados en el campamento de Saúl Alvarez. Después de que Eddy Reynoso, entrenador, consejero y manager del Canelo anunciara el rompimiento con DAZN y Golden Boy, todo gira en torno al próximo paso del campeón de México, pero este sábado la atención también estará alrededor de un cubano.

Entrenado también por Reynoso y companero de sparrings de Canelo, Frank Sanchez quiere enviar un mensaje al resto de la división pesada cuando enfrente a Brian Howard en la pelea coestelar de una velada de FOX que llegará desde Los Angeles as todo el planeta.

“Quiereo demostrarles a todos que soy el mejor pesado del mundo’‘, expresó Sánchez. “Estoy feliz con la manera que se desarrolla mi carrera. Tengo poder, velocidad y la división deberá tomar nota después de esta pelea. Mi rapidez de manos y piernas no se encuentra en mi categoría y poseo mejor técnica que nadie en la división’‘.

Para Sánchez es imperitivo mostrar un avance, después de un triunfo en marzo sobre Joey Dawejko donde mostró destellos de lo que puede ser su grandeza, pero sin dar un paso contundente para sobresalir dentro del talentoso grupo de jóvenes que vienen despuntando entre los completos.

Uno que forma parte de ese pelotón de avanzada es Filip Hrgovic, un croata que entrena en Miami a las órdenes de Pedro Díaz y que combate también el 7 de noviembre en la misma velada de DAZN donde pelearán Yuriorkis Gamboa y Devin Haney.

El 28 de noviembre sube al ring el que muchos consideran la promesa mayor de los completos, Daniel Dubois, para enfrentar a Joy Joyce en una pelea que pudiera abrirle puertas hacia un choque contra algunos de los campeones establecidos como Anthony Joshua y Tyson Fury.

De modo que Sánchez debe ganar y convencer en su segunda presentación -bajo la tenaza del coronavirus- bajo la dirección de Reynoso y su mudanza a San Diego, California, luego de varias temporadas en Miami con el entrenador Eric “Tigre’‘ Castaños.

“Entrenar con Eddy Reynoso en San Diego ha sido perfectro’‘, agregó Sánchez. “Realmente, no he experimentado ninguna diferencia con la pandemia. Ha sido un campamento bastante normal y hemos realizado varios sparrings con boxeadores diferentes. He hecho sparrings, incluso, con Canelo Alvarez, quien pega como un pesado. Así que la preparación ha sido fuerte’‘.

Resulta difícil calibrar cuán complicada puede ser la prueba de Howard, quien ha pasado la mayor parte de su carrera profesional en la división crucero antes de realizar su debut como heavyweight al vencer por nocaut el boricua Carlos Negrón, un compañero de escuadra en Miami de Luis Oritiz.

Más allá de esta pelea, Sánchez no ha perdido la vista en su meta principal: convertirse en el primer campeón profesional pesado que haya nacido en Cuba, algo que otros compatriotas, como el King Kong, intentaron en varias ocasiones sin conseguirlo.

“Ese es el sueño que me impulsa’‘, recalcó Sánchez. “Ser campeón sería algo extremadamente importante para mí y para Cuba. Es por eso que trabajo tan duro, porque quiero ser el primer campeón profesional pesado de mi tierra. No poseo ninguno de los vicios fuera del ring que han obtaculizado a otros peleadores. Todo lo que hago es entrenar, entrenar y pelear. Este deporte es toda mi vida’‘.