La pandamia hace sentir que se me escapa el tiempo, pero volveré más fuere, afirma boxeador cubano

Rancés Barthelemy siente rabia cuando piensa en la pandemia. Afortunadamente, el cubano no ha tenido que lamentar un incidente de salud, pero le molesta sobre manera que el 2020 va a concluir sin que él pueda poner un pie en el ring.

Rancés Barthelemy siente rabia cuando piensa en la pandemia. Afortunadamente, el cubano no ha tenido que lamentar un incidente de salud, pero le molesta sobre manera que el 2020 va a concluir sin que él pueda poner un pie en el cuadrilátero en busca de una nueva faja mundial.

El habanero tenía previsto enfrentar a Alberto Puello en abril por una faja mundial de las 140 libras en versión de la Asociación Mundial del Boxeo, pero la irrupción del coronavirus en marzo desbarató esos planes y obligaron a reprogramar la pelea para el 6 de septiembre en la misma fecha en que Yordenis Ugás capturó un cinturón welter de la AMB.

“Han sido meses muy duros, porque he visto cómo muchos boxeadores y de mis compatriotas han podido pelear, aunque sea una vez’‘, apuntó Rancés. “Incluso, mi hermano Leduán pudo combatir en esta temporada, pero en mi caso no ha sido posible. Créeme que tengo muchos deseos de pelear’‘.

Para Rancés (27-1-1, 14 KO) se trata de una situación frustrante, porque el habanero vino a Miami en par de ocasiones para entrenar con el profesor Pedro Roque, pero problemas de visa impidieron el viaje del dominicano a los Estados Unidos y cancelaron cualquier plan para el 2020.

Todo apunta ahora a que Rancés tomaría una pelea intermedia en algún momento de enero, al igual que Puello, para luego retomar las negociaciones rumbo a un enfrentamiento definitivo entre marzo y abril, si es que el COVID-19 ha retrocedido de manera significativa para ese momento.

“Lo que más me molesta de esta inactividad es que siento como que se me escapa el tiempo’‘, agregó Rancés. “Tengo que apretar. No tengo tiempo que perder y quisiera que todo esto pasara rápido para volver a una normalidad. Tampoco voy a abandonar el compromiso con Puello. Ya la palabra está dada y hay que cumplirla’‘.

El pasado abril en Las Vegas, Rancés Barthelemy y Robert Easter Jr. pactaron un empate que dejó a muchos insatisfechos, pero sobre todo al habanero que creyó haber hecho lo suficiente para ganar el encuentro por una faja vacante de la AMB en el peso ligero.

Ya entre el 2017 y el 2018, Barthelemy combatió en la categoría súper ligera cuando intentó en dos ocasiones convertirse en campeón del mundo frente al bielorruso Kiryl Relickh con dos citas que terminaron con balance de una victoria y una derrota, pero no pudo apoderarse de un cinturón que lo hubiera convertido en el primer cubano de la historia con títulos en tres divisiones diferentes.