La amistad de Canelo significa mucho para mí, ha sido algo muy bueno en mi vida, afirma gigante cubano

Después de su triunfo en Los Angeles el pasado sábado y su campamento en San Diego, Frank Sánchez está de vuelta en Miami. El pesado cubano vino en busca de un merecido descanso tras largos meses de entrenamiento con Eddy Reynoso, junto con Saúl “Canelo” Álvarez.

Sánchez no solo venció por nocaut a Bryan Howard en la velada de Premier Boxing Champions sino que ratificó su posición como uno de los jóvenes en capacidad de retar a los campeones establecidos de la división y con un techo ilimitado de crecimiento.

Esta segunda pelea bajo la guía de Reynoso también derribó cualquier duda sobre su adaptación a un campamento dominado por la figura de Álvarez, quien ha tomado a Sánchez bajo su ala y le ha abierto las puertas de su vida, como si fuera uno más, un amigo de siempre.

¿Cómo calificas tu actuación del sábado?

“Salió todo bien, me gustó el trabajo que hice. Se realizó todo como lo habíamos planeado y claro está el nocaut que fue como la coronación de todos esos esfuerzos en el gimnasio’’.

¿Buscabas una actuación contundente, una declaración de principios?

“Sí, es algo que tenía en mente. Sabía que muchos iban a estar pendiente de lo que hiciera esa noche para comparar con otros y para saber dónde me encontraba. El público me lo venía pidiendo, me decían que me estaba moviendo mucho. Tenía que demostrar el guerrero que soy’’.

¿Cuál era el plan contra Howard?

“Sobre todo, lo que buscaba era no desesperarme. Tratar de utilizar el jab y llevarlo a la esquina, porque él no sabe moverse hacia atrás. Debía mantener un ritmo de pelea adelante y cuando llegara la posibilidad...si era posible hacerlo caer, pues que se caiga’’.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

En tu pelea anterior, quizá buscabas el KO a toda costa y no salió.

“Ahora salió mejor, natural. Para eso me preparé. Trabajé mucho con el equipo, con los Reynoso y creo que todos pudieron ver el crecimiento mío. Esa es la meta, crecer de pelea en pelea hasta convertirme en uno de los mejores del mundo. Que ya estoy cerca’’.

¿Cómo te sientes en San Diego con los Reynoso?

“Al principio me preguntaba cómo me iban a tratar, cómo sería recibido, pero me tienen como uno más de la familia y todos trabajamos muy bien. Tengo el apoyo del Canelo Álvarez, que siempre me está rectificando. Me dice que trabaje más la finta, y eso lo hice en esta pelea para confundir al contrario’’.

¿Qué significa que Canelo dedique tiempo a trabajar contigo?

“Eso significa mucho para mí. Me tiene muy contento. Siempre me está ayudando, dándome consejos, me dice que suba las manos. Cuando terminé la pelea me recibió en su casa. Él desea que yo esté feliz y nos llevamos muy bien dentro y fuera del cuadrilátero’’.

Desde el punto de vista humano, ¿cómo es Canelo?

“Canelo ha sido para mí algo tan bueno, que no sé ni qué decirte, porque es tan buena persona. Me preguntaba cómo sería conmigo, pero la verdad es que me trata muy bien y siempre veo lo mismo con las otras personas que llegan al gimnasio’’.

¿Qué viene en el 2021?

“Espero que se me dé la posibilidad de enfrentarme a Anthony Joshua, a Oleksandr Usyk, Tyson Fury, a cualquiera. Hay un grupo de jóvenes que se encuentra bien. La división está bien cargada, pero confío en mi trabajo. Siento que voy avanzando. Estoy en ese grupo y espero derrotarlos a todos’’.

¿Quién ganaría entre Canelo y Caleb Plant?

“Para mí gana Canelo. He hecho sparrings con él y siento la pegada que tiene, el boxeo que tiene. Pasa muchos golpes. Ha aprendido mucho y sabe boxear. Te lo digo porque lo veo de primera mano’’.