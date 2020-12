En medio de la pandemia va a pelear por quinta vez. Este boxeador cubano se siente bendecido

Robeisy Ramírez sube al ring del MGM Grand de Las Vegas como parte de la última cartelera de Top Rank en el 2020. Top Rank

De Robeisy Ramírez no hemos visto ni la mitad. Quizá esta 12 de diciembre se observe algo más del boxeador cubano que sube al ring del MGM Grand de Las Vegas como parte de la última cartelera de Top Rank en el 2020, junto a otras promesas como Edgar Verlanga, Shakur Stevenson y Félix Verdejo.

El Tren Ramírez debe enfrentar al colombiano Brandon Valdés (13-1, 7 KO) en lo que debe ser su quinta pelea del año, algo que no está nada mal para un deporte que se vio detenido en seco durante varios meses a causa de la explosión del coronavirus a nivel mundial.

Vivió momentos complicados cuando su maestro Ismael Salas y su pareja de sparrings Julio Cejas cayeron víctimas del coronavirus, pero Ramírez, quien ha sido un sobreviviente nato a muchos obstáculos, no ha sido víctima del virus y va a su quinta pelea de la temporada. Que no es poca cosa.

Esta es tu quinta pelea del 2020, parece increíble entre la pandemia.

“Le doy gracias a Top Rank que me ha dado la oportunidad de mantenerme activo en un año de tanta tragedia, un año en que el virus ha tenido tanto impacto en la vida de tanta gente. Me han tomado en cuenta y creo que he aprovechado esas oportunidades’‘.

¿Qué has visto del colombiano Valdés?

“He visto un par de peleas suyas en youtube. Creo que es un buen contrincante y va a ser una buena pelea, pero hemos hecho un gran trabajo de preparación con el profesor Ismael Salas y creo que estamos listos para dar un buen espectáculo y cerrar el 2020 de la mejor manera posible’‘.

Con Berlanga, Verdejo y Stevenson, esta velada es como una vitrina a los jóvenes.

“Creo que en estas cuatro ocasiones previas, Top Rank ha visto que conmigo se puede trabajar, que tengo mi aval y merezco nuevas oportunidades para seguir creciendo. Aquí estaremos los mejores prospectos de la empresa y esto me da confianza para lo que se avecina en el 2021’‘.

¿Te preocupaste cuando Salas dio positivo al COVID-19?

“Te confieso que viví dos semanas bien estresado. Primero fue el positivo de Ismael en Inglaterra, pero al salir positivo Julio “Pollito’‘ Cejas, ahí me arrebaté, porque no solo se trata de una casa o la carrera, sino la casa, mis hijas, mi esposa. Me puse mal. Había hecho todos los sparrings con Ceja. Gracias a Dios he dado negativo en todas las pruebas’‘.

De alguna manera, eres un sobreviviente.

“Me siento bendecido por no haberme contagiado y haber realizado todas las peleas que me ha dado la empresa. Esta pelea me abrirá muchas puertas, pero debo seguir cuidándome. En algún momento debo haber pasado el viris. Es imposible que con tanto contagio no lo haya contraído’‘.

¿Qué ha cambiado de esa primera pelea del 2020 a esta quinta?

“La diferencia está en la seriedad y en la preparación. Hemos puesto más interés en crecer como boxeador, pero más como profesional. Tuve muchas peleas amateurs, pero he tenido que adaptarme a lo profesional: los trucos, pasar los golpes, asentar mejor los golpes, no perder los rounds. Cosas que se van aprendiendo poco a poco’‘.

¿Cómo recordarás este 2020?

“Para muchos ha sido triste, lleno de tragedia, pero en lo personal ha sido bueno para mï. He aprovechado la soledad para estudiar más y adaptarme mejor al boxeo profesional, he aprendido cosas que me hacían falta que en otro momento más movido, tal vez no hubiera tenido el tiempo para hacerlo. De la casa al gimnasio, me he concentrado más en el boxeo’‘.