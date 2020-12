Ahijado de Luis Ortiz, para este completo cubano llegó la hora de hacer ruido en el boxeo

Para Lenier Peró llegó el momento de hacer el primer ruido. Doble campeón panamericano y uno de los mejores amateurs de su generación en Cuba, el pesado enfrenta este viernes (ESPN Knockouts) en Buenos Aires a Jorge Alejandro Arias

Para Lenier Peró llegó el momento de hacer el primer ruido. Doble campeón panamericano y uno de los mejores amateurs de su generación en Cuba, el pesado enfrenta este viernes (ESPN Knockouts) en Buenos Aires a Jorge Alejandro Arias (9-1-1, 4 KO).

Grande, zurdo y de Camagüey como Luis Ortiz, Peró no olvida los tiempos en que el King Kong le echaba el brazo por encima del hombro, como suele hacerlo un hermano mayor, y dice sentirse inspirado por su carrera que le mantiene en la élite de la categoría.

Peró se siente con el talento y las condiciones de brillar entre los gigantes y este 11 de diciembre quiere enviar un mensaje alto y claro a toda la división. Su próxima meta es llegar a los Estados Unidos y despegar por completo para intentar lo que otros compatriotas jamás lograron: ser el primer campeón profesional de la isla en el peso máximo.

¿Con qué ilusión vas a esta pelea?

“Después de un año complicado por la pandemia y todo lo sucedido, todo se va despejando. Voy con mucha ilusión, porque ya tenía muchas ganas de que todos vieran mi calidad. Así que voy con todas las fuerzas y las ganas para ganar mi primer cinturón’‘.

Sé que estás en el campamento del Chino Maidana, ¿cómo te ha ido?

“Era importante venir a Buenos Aires para sacar lo mejor de mí y poder hacer ruido entre los completos. No sabía cómo me iban a recibir, pero desde el primer momento el Chino Maidana me dijo, ‘bienvenido, Cuba’ y me comenzó a hablar de cuando fui a Cuba. Tremenda persona. Todos los días hablamos como dos horas y me ha dado muy buenos consejos’‘.

¿Y a nivel deportivo?

“Yo estaba en Trelew, una provincia al sur de Argentina, donde los entrenamientos no eran tan buenos, porque no había gente para hacer sparrings. Aquí en Buenos Aires ha sido totalmente diferente. A todos los sparrings los chapeaba, porque todo el mundo quería ver al cubano, que era algo nuevo y tenía que darme a respetar’‘.

¿Qué mensaje quieres dar este viernes?

“He visto dos peleas de mi rival. Sin demeritarlo, no creo que tenga un gran arsenal. Me he preparado muy bien para aprovechar la oportunidad y que todos ven lo que traigo a la mesa del boxeo. Va a ser por televisión en ES{N Knockout para toda América Latina. Nada puede salir mal’‘.

Muchos no conocen que tuviste una buena carrera amateur, que fuiste olímpico.

“Yo era un 91 kilos y me llevaron a pelear pesado sin serlo. Muchas veces enfrentaba a boxeadores que me llevan 12 o 16 kilos, porque no tenía el físico. En Cuba corríamos muchos y hacíamos poca pesa. Y así y todo tuve buenas peleas contra Filip Hrgovic, Oleksandr Usyk, vencí varias veces a Frank Sánchez’‘.

Tu padrino en el boxeo es Luis Ortiz.

“Cuando entré en la academia provincial de boxeo en Camaguey, Luis me tomó bajo su abrigo. Me llevaba a todas partes. Me compraba pizza. Eso nunca lo olvidaré. Hasta que un día nos enteramos que se había marchado. Me he comunicado con él por Facebook. Me envía consejos, pero quiero darle un abrazo en carne y hueso’’.

¿Cuál es el plan tras esta pelea?

“Ir a pelear a Estados Unidos. Tengo todo listo y estoy esperando a que abra la embajada de ese país. La división es fuerte, pero yo voy creciendo y me veo en el centro de las cosas, cuando llegue el momento. He crecido en todos los órdenes y me veo listo para ganarles a todos y darles una buena guerra’‘.

Varios cubanos, como Ortiz, intentaron ser campeones, pero no pudieron.

“Para nadie es un secreto que Frank Sánchez es el que va adelante del grupo de pesados cubanos, Ortiz se mantiene en la élite, tenemos a José Larduet a Geovany Bruzón. En mi caso personal, cuando me den la oportunidad, la voy a a aprovechar al máximo’‘.