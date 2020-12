Con 15 nocauts en el primer round, este boricua sueña con llenar el Garden y ser un gran campeón

A Edgar Berlanga la duración de su racha le intriga como a cualquier otro. Uno de los más grandes y atractivos prospectos del boxeo, también quiere saber quién será el primer hombre que le sobreviva más allá del primer round. Top Rank

Nacido en Nueva York, pero boricua de alma y corazón, Berlanga pelea este 12 de diciembre en Las Vegas contra Ulises Sierra, quien tratará de no ser un nombre más en esa racha de nocauts tempraneros, la cuarta mayor en la historia del boxeo, pero impresionante para un chico de 23 años.

Berlanga no solo quiere demostrar que es mucho más que un pegador. Desea convertirse en el próximo boricua capaz de estremecer el Madison Square Garden y hacer llorar de alegría a la Gran Manzana, como en su dïa lo hicieran Miguel Cotto y Tito Trinidad.

El dice que eso está cerca.

¿Cómo resumirías este 2020?

“Esta va a ser mi tercera pelea en este año y me siento muy feliz por eso. Quiero terminarlo de una manera grande. Este 12 de diciembre quiero dar una buena pelea, porque siento que mi nombre ya comienza a ser conocido entre los fanáticos del boxeo’‘.

¿Cuánto durará esta racha de KOs en el primer round?

“No lo sé. Vamos a averiguarlo el 12 de diciembre. Esta debe ser una gran pelea y vamos a saber si esa racha termina o vamos a continuarla. Lo cierto es que estaré listo para boxear cuando llegue el momento. Yo estaba en el gimnasio hoy haciendo 10 rounds con tres diferentes boxeadores. Estoy listo para lo que venga’‘.

Si este 2020 ha sido sólido, ¿qué esperas del próximo?

“Quiero seguir ganando y con suerte tener una pelea importante, una pelea superior donde pueda ir más rounds. Espero que alguien pueda sobrevivirme el primer round para poder demostrar lo que puedo hacer encima del ring. Cada pelea va a ser mayor que la anterior’‘.

Cuando crecías, ¿cómo quién querías ser?

“Como Tito Trinidad. Tenía carisma y era un gran boxeador con mucho poder. Creo que estoy muy cerca de ser la nueva figura del boxeo boricua, creo que estoy muy cerca de convertirme en la próxima gran figura del boxeo de Puerto Rico, casi que estoy ahí. Mucha gente me respalda y yo soy de Nueva York, donde las cosas suceden’‘.

¿Qué dice la gente cuando te ven?

“Se vuelve loca. Quieren tomarse fotos, que les firme cosas. Vienen al gimnasio para verme en ocasiones, me para cuando voy manejando el auto. Ellos saben que soy de Nueva York y vengo desde bien abajo, de lugares malos. Ellos sienten esperanza conmigo, ven en mí a alguien que pueden seguir. Para mí es como si les estuviera dando un camino’‘.

¿Cómo fue ese proceso de iniciarte en el boxeo?

“Fue duro. Viví en los proyectos toda mi vida. Mi padre se alejó por un par de años. Por un momento no quise pelear más. Estaba más enfocado en irme a la calle, a probar otras cosas. Pero luego él volvió y me dijo, ‘tú vas a boxear, vas a estar en el gimnasio’‘. El vio algo en mí desde muy chico’‘.

¿Y te enamoraste del boxeo?

“La relación era como un carrusel. A veces lloraba, porque no quería ir al gimnasio, pero mi padre me llevaba. Pero cuando mi padre se fue, también me alejé y salí a la calle, pensando que iba a ser un jugador de básquetbol. Cuando mi padre volvió, alrededor de los 14 años, mi carrera comenzó a despegar’‘.

¿Crees que habrías llegado a la NBA?

“Era muy bueno en básquetbol. Mi padre nunca me vio jugar, pero mi mejor amigo era muy bueno. Yo era un natural. Creo que habría sido un point guard. Jugaba contra todo el mundo en el equipo’‘.

Pero el boxeo y tu padre pudieron más.

“Recuerdo que cuando Cotto peleó con Zab Judah o contra Shane Mosley. Veía a los fanáticos y el Madison Square Garden se venía abajo y se me ponía la piel de gallina. Yo usaba mi bandana con la bandera de Puerto Rico y caminaba alrededor del Garden como si fuera un tipo duro. Me decía, un día yo puedo ser el que haga posible todo esto’‘.