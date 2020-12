Le dicen el Pupilo, pero este chico de Puerto Rico quiere ser un maestro del ring, como Miguel Cotto

Le dicen el Pupilo, pero Oscar Collazo de Puerto Rico quiere ser un maestro del ring, como Miguel Cotto

Como un regalo de navidad, así definió Oscar Collazo el momento en que le dijeron que volvería a pelear en Puerto Rico. Habían pasado meses de incertidumbre y coronavirus desde su debut en el boxeo profesional y el chico no veía la hora de tener su segundo combate.

Este viernes Collazo se mostrará en un cartel de Promociones Miguel Cotto en el coliseo “Pedrín” Zorrilla de San Juan para continuar una carrera que promete mucho, tras su medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y la posibilidad de integrar el equipo olímpico.

Conocido como “El Pupilo’‘, Collazo vive orgulloso de la tradición de pugilismo en la Isla del Encanto y quiere no solo sumarse a la nueva ola boricua en el cuadrilátero sino convertirse en un ícono como el mismo Cotto que ahora está encargado de llevarlo por la senda de un título mundial.

¿Cómo te mantuviste en tantos meses sin boxeo en Puerto Rico?

“Nos mantuvimos entrenando en mi casa. Parecía que íbamos a pelear y se caían las peleas, querían hacer carteleras aquí pero nada. Sin embargo, nos mantuvimos bien física y mentalmente y ahora que llegó el momento de volver al ring, estamos más que listos’‘.

¿Por qué, siendo campeón panamericano, no esperaste las Olimpiadas?

“Ser campeón en Lima fue importante en mi carrera. Eso me abrió bastantes puertas, porque no fue fácil ganar la medalla de oro. Pero en estos Juegos Olímpicos habían eliminado mi categoría de 108 libras. Me dolió mucho no ir. Quería una medalla, pero creo que tomé la decisión correcta’‘.

¿Qué hizo elegir la empresa de Miguel Cotto?

“Creo que él me puede llevar una carrera bien exitosa, pero lo principal es lo que yo sea capaz de hacer, de enfocarme y trabajar. De tratar de ser mejor persona cada día. Veo como han llevado a otros boxeadores. Tienen varios campeones del mundo y sé que me guiarán por buen camino’‘.

Tu división la dominan asiáticos y centroamericanos.

“Me veo entre los mejores. Hay que trabajar duro y quitar a esos japoneses y eso chinos de arriba. Yo estoy listo para ser la nueva cara del boxeo en las 108 libras. Te aseguro que eso es lo que viene, porque ganas no me faltan. Esto es apenas el comienzo’‘.

Berlanga, Zayas, Verdejo, ¿puedes ser parte de la nueva ola boricua en el ring?

“Pienso que sí y lo iban a ver este 2020, pero llegó la pandemia y lo demoró todo. Yo te aseguro que en el 2021 todos verán que puedo ser uno de esos grandes prospectos del boxeo de Puerto Rico’‘.

¿A quién admirabas cuando crecías en el boxeo?

“Es irónico que me gustaba mucho ver a Miguel Cotto. No es porque ahora esté con él, sino porque ha sido algo grande para el boxeo boricua. Otro que me inspiró mucho su carrera tanto en lo aficionado como en lo profesional fue Vasyl Lomachenko’‘.

¿Cómo te describirías en el ring?

“Yo puedo hacer de todo un poco, pero mis cualidades primordiales son la inteligencia y mi defensa. Me gustaría ser un ícono como lo fueron Tito Trinidad, Miguel Cotto e Iván Calderón’‘.