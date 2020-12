A los 135 libras les digo que estén listos que el Diamante viene a hacer ruido y a quedarse con todo

FELIX VERDEJO pelea este 12 de diciembre contra Masayoshi Nakatani en Las Vegas. Top Rank

El reto no puede ser más formidable para Félix “Diamante’‘ Verdejo. Si Masayoshi Nakatani le dio una buena pelea y llevó al límite a Teófimo López, ¿no será capaz de vencer al guerrero de Puerto Rico cuando se enfrenten el 12 de diciembre en la última velada de Top Rank este 2020?

Verdejo, sin embargo, va a este encuentro con una fe tremenda en que será la llave perfecta para abrir muchas puertas en la próxima temporada, además de permitirle enviar un mensaje a los mejores 135 libras del planeta: “cuidado conmigo que lo quiero todo para mí’‘.

Tras momentos difíciles, el boricua ha recuperado la pasión en el ring y de la mano del técnico cubano Ismael Salas ha reconstruido el andamiaje técnico y táctico que le permitirá volver a ser ese figura que daría continuidad al legado boxístico de Puerto Rico.

El Diamante asegura que todos quedarán deslumbrados con el brillo de su joya.

¿Cómo ha sido el campamento en esto del COVID-19?

“Han sido meses bastante buenos para mí, me he enfocado en la preparación. He hecho el trabajo al pie de la letra, como se debe. Gracias a Dios no he tenido ningún percance de positivo al COVID-19 y ya estamos listos para la pelea. Gracias a Dios’‘.

¿Qué esperas de Nakatani?

“Simplemente vengo a pelear. Hemos hecho un gran trabajo con Ismael Salas desde que llegué aquí a su gimnasio. Sé que es un peleador que no se va a caer, que es un hombre que viene a pelear y estamos listos para combatir todos los rounds. A todos los 135 les digo que estén listos que pronto viene Félix “El Diamante’‘ Verdejo por ahí a hacer ruido y a quedarse con todo’‘.

¿Por qué decidiste entrenar con Salas?

“Ismael es el tipo de entrenador que me gusta. El boxeo cubano es similar al boricua. Sabía que me iba a sentir cómodo con él por el trabajo que ha hecho con otros peleadores grandes. Sería un honor para mí compartir mis éxitos con él. Vine a Las Vegas y él me abrió sus puertas y hasta el sol de hoy tenemos buena química. Es una persona responsable, que sabe lo que hace. He aprendido mucho’‘.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Dice Salas que llegaste a Las Vegas con el patrón técnico roto.

“Desde que llegué comenzó a corregirme lo técnico-táctico, que lo había perdido por lesiones y por tratar de cambiar cosas. Salas es detallista, se fija en cosas mínimas. El está pendiente y te corrige. Cuando tu menos lo esperas está regañandote por lo mal hecho. Salas empeñó en corregirme dos o tres cosas. Malas mañas que yo traía’‘.

En el 2018 tuviste una única derrota y todo lucía mal, ¿recuperaste la pasión?

“Eso es así. Tenemos esas ganas, ese deseo de ser grandes y convertirme en un buen contendor a nivel mundial. Estamos listos para eso y para todo lo que venga en el futuro’‘.

¿Cómo esperas el 2021?

“Si Dios lo permite, lo primero es salir airoso el 12 de diciembre y luego mirar al 2021 para buscar una oportunidad de título mundial. Creo que eso se aproxima, eso está ahí bien cerca. Si Dios lo permite, vamos a ser el próximo campeón de Puerto Rico’‘.

Xander Zayas, Berlanga, tú, ¿cómo ves el futuro del boxeo de Puerto Rico?

“Hay varios peleadores boricuas que vienen subiendo con muy buen boxeo. Siempre he sido partidario de que les den la oportunidad a los que vienen subiendo, al igual que lo han hecho conmigo.Por ahí viene una buena cepa boricua con varios campeones mundiales’‘.