Man Man quiere cambiar el panorama del boxeo en Miami. ¿Quién es esta promesa del ring?

Marcel “Man Man’‘ Barlatier quiere cambiar el panorama del boxeo en Miami. Tres veces campeón nacional amateur, este chico de Liberty City va a segunda pelea profesional en la cartelera que tendrá lugar este viernes en el Hotel InterContinental para cerrar la temporada de pugilismo en esta ciudad.

Su manager, Henry Rivalta, no cesa de pregonar las virtudes de este chico que contempla como un futuro campeón del mundo, pero al que todavía le queda mucho por crecer para acercarse a esos grandes que llenaron su infancia, cuando él apenas lanzaba su primer jab

Humilde y maduro para sus 19 años de edad, Barlatier quiere retomar la antorcha del boxeo para que su comunidad se una a su alrededor, para que su gente tenga un motivo de alegría y orgullo. Dice que más temprano que tarde será uno de los reyes del ring. Merece la pena verlo ahora que da sus primeros pasos.

¿Cómo empezaste en el boxeo?

“Comencé cuando tenía siete años de edad. Mi padrastro fue quien me llevó al gimnasio en Liberty City. Cada vez que pasábamos el gimnasio me preguntaba si quería boxear. Al principio no quería ir, pero eventualmente entré. Tiré mi primer jab y así comenzó mi amor por el boxeo’‘.

¿Qué sentiste con ese primer jab?

“No sabría explicarlo. No sabía a esa edad tan temprana, qué futuro tendría el boxeo para mí, porque todo era muy nuevo en ese momento. Pero ahora sí estoy seguro de que el boxeo tiene un futuro para mí. Quiero ser campeón del mundo y llegar a la cima’‘.

¿Recuerdas tus inicios en el boxeo amateur?

“Fue algo bueno. En los amateurs debes entrenad tan duro como en lo profesional. Viajé mucho. Fui tres veces campeón nacional. Formé parte del equipo de Estados Unidos. Es duro, porque peleas en diferentes ciudades, estados. Peleas contra gente que no conoces’‘.

¿Por qué decides ser profesional con 19 años?

“Cuando comencé a dominar los amateurs, ya a los 18 pensaba que quería ser profesional. Había hecho mucho en los amateurs. Pensé en los Juego Olímpicos, pero hay mucha política en todo esto para hacer el equipo. Siempre estuve convencido de contar con el talento para ser profesional’‘.

Cuando crecías como púgil, ¿a quién admirabas en el ring?

“A muchos. Muhammad Alí porque no solo era un boxeador, sino un campeón de la gente, que mobilizaba, que sabía cómo hablar. Me gusta el trabajo duro y la dedicación de Floyd Mayweather más allá del dinero.Me gustan Sugar Ray Leonard, Bernard Hopkins, Lary Holmes, Hector Camacho’‘.

¿Qué significa ser boxeador en Miami?

“Es difícil. Miami no es una gran ciudad de boxeo. Se trata más de football, basquetbal. En el norte hay más apoyo a los boxeadores, Filadelfia, Nueva Jersey. Quisiera cambiar eso en Miami. Quiero poner a Miami en la atmósfera del boxeo’‘.

¿Cómo te describirías en el ring?

“Todavia me queda mucho por desarrollar, pero creo que soy un boxeador inteligente, rápido, capaz de ajustarse al ritmo de la pelea, que puede pelear en las tres distancias, que puede presionar al rival y aceptar un buen golpe. Pero me queda mucho por crecer y hacer’‘.