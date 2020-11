Técnico cubano recibió un golpe bajo por el COVID-19, pero a distancia guió a su pupilo inglés a un triunfo

ISMAEL SALAS (rec) fue vital en el triunfo de Joe Joyce sobre Daniel Dubois el 28 de noviembre en Londres.

Como un golpe bajo, así recibió Ismael Salas la noticia de que había dado positivo al COVID-19. La preocupación nubló el rostro del entrenador cubano que se veía imposibilitado de estar en la esquina de Joy Joyce para el choque del pasado sábado ante Daniel Dubois.

Pero tras la molestia inicial, vino una tensa calma. Salas comenzó a comunicarse con Joyce y su equipo, creando un canal que sería efectivo hasta el momento de le pelea ganada por su pupilo en contra de la mayoría de los pronósticos. Cuando Dubois no quiso pelear más en el 10mo round, el entrenador respiró aliviado.

La victoria de Joyce abre enormes caminos en la división pesada, pero Salas ahora sigue adelante con nuevas carteleras y nuevos retos como los del cubano Robeisy Ramírez y el boricua Félix Verdejo el 12 de diciembre en Las Vegas. Ahora estará en guardia contra esos golpes de la vida que no se ven venir.

¿Qué sintió al momento que le notificaron el positivo al COVID-19?

“Me sentí muy mal, porque esa pelea era como la culminación de un trabajo de más de tres años. Una inversión en esfuerzo, tiempo, conocimiento. Así que me sentí triste, molesto. Pero sí estaba positivo. Yo me hice varias pruebas, pero el COVID-19 es así’‘.

¿Cómo pudo llegar el virus a usted con tantas pruebas?

“Yo estoy atendiendo cuatro campamentos a la vez. Me hicieron prueba para peleas para Julio Ceja y Thomas Dulorme, pero llegaron personas a hacer guanteos al gimnasio, eso es algo inevitable. Nunca me había contagiado. Hicimos la preparación de Yordenis Ugás, la de Erislandy Lara, de Robeisy Ramírez, de Félix Verdejo, pero me tocó’‘.

Joyce llevó su enseñanza a la pelea, pero si usted en la esquina.

“Recuerda que nosotros nos preparábamos para esa pelea desde principio del año, pero se cayó debido al COVID-19. El estaba conmigo en Las Vegas, pero tuvo que regresar a Inglaterra. Tuvo una pelea intermedia donde no lució bien, entonces su equipo de trabajo me pidió que encontrara tiempo para él y me fui tres semanas a Londres’‘.

¿Cómo hizo durante la pelea?

“Estuve en contacto directo con Joyce y su equipo antes del pelea y durante ella le enviaba mensajes. El entrenador asistente hizo muy bien papel, porque habíamos fijado un planteamiento técnico y táctico muy bueno. Dubois es un gran boxeador, pero preparamos un plan correcto contra él’‘.

¿Usted había visto ese jab constante en su mente?

“El peor golpe en el boxeo es aquel que no se ve venir. ¿Pero cómo lograr que no se ven los golpes? Mediante los ángulos. Analicé mucho a Dubois, como se afincaba en el pie derecho. Buscamos entonces qué hacer con el pie izquierdo, cómo utilizar el alcance mayor de Joyce para neutralizar a Dubois. Además, Joyce tiene una quijada de acero y un corazón más grande que él’‘.

Nadie esperaba que Dubois no continuara...

“Creo que más que abandonar, se trato de un estado de frustración mental, de ver cómo Joyce le estaba ganando con sus propias armas y eso lo fue desgastando. Joy no es pegador, es un demoledor. Me dio una gran alegría verlo con esa victoria. Ningún entrenador trabaja para perder’‘.

¿Qué conversaron tras la pelea?

“Lo primero que hice fue preguntarle por su salud, porque aguantó golpes muy fuertes. Le preunté que si le dolía la cabeza y él me respondió: ‘seguramente, al que le duele la mano es a él’. Luego nos felicitamos, porque fueron muchos meses de sacrificio para llegar a este éxito’‘.

Y ahora, ¿qué viene para él?

“Esto no es seguro ni oficial, pero se dice que Anthony Joshua dejará vacante el título de la Organización Mundial del Boxeo para pelear contra Tyson Fury. Eso haría posible un choque entre Oleksandr Usyk y Joyce por la faja. Ya ellos pelearon en el boxeo amateur, pero un choque ahora sería especial’‘.